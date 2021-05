Quatre blessés dans un spectaculaire accident sur l’autoroute 10

Quatre hommes ont été sérieusement blessés dans un spectaculaire accident de la route survenu au beau milieu de l’autoroute 10, jeudi matin, à Carignan, en Montérégie.

Selon les autorités, une distraction pourrait être à l’origine de la perte de contrôle dont a été victime le conducteur d'une minifourgonnette un peu avant 9h.

Le véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de retomber sur ses roues et de s’immobiliser au milieu des voies en direction ouest.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Les quatre occupants ont été transportés à l’hôpital pour traiter des blessures importantes. Souffrant de multiples fractures et d’un traumatisme crânien, notamment, l’un d’eux aurait été blessé plus gravement, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

Un enquêteur en scène de collision de la Sûreté du Québec devait se rendre sur les lieux au cours de l’avant-midi pour tenter d’établir les causes et les circonstances exactes de cette spectaculaire embardée.

Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident, qui a causé un énorme bouchon de circulation sur l’autoroute 10, tant en direction est qu’en direction ouest.