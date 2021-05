COVID-19: rebond des cas en Ontario et nouveau record en Nouvelle-Écosse

Le nombre de cas a rebondi jeudi en Ontario, où un peu moins de 500 cas supplémentaires ont été rapportés par rapport à la veille. C’est toutefois la Nouvelle-Écosse qui continue d’inquiéter avec un nouveau record de cas quotidiens.

L’Ontario a recensé 3424 infections – par rapport à 2941 mercredi – et 26 autres décès. À ce jour, 483 057 Ontariens ont contracté la COVID-19 et 8213 ont perdu la vie.

Le resserrement récent des mesures sanitaires n’est peut-être pas étranger à la baisse des hospitalisations (1964, -111), incluant le nombre de gens aux soins intensifs (877, -5), en recul pour un cinquième jour consécutif, et le nombre de gens nécessitant de l’oxygène (600, -20). La ville de Toronto (958 cas) ainsi que les régions de Peel (900 cas), de York (291 cas), de Durham (175 cas) et de Hamilton (155 cas) demeurent les plus touchées.

En Nouvelle-Écosse, chaque jour on s’enfonce un peu plus dans la crise. Jeudi, on a comptabilisé 182 nouveaux cas, ce qui constitue un nouveau record quotidien après le record de mercredi (175 cas). On dénombre plus de 1300 cas actifs dans cette province de l’Atlantique qui fait face à une propagation importante du virus en raison des variants.

Au Québec, les chiffres sont demeurés stables jeudi, avec 907 nouveaux cas par rapport aux 915 signalés la veille. On a par ailleurs ajouté sept décès au bilan cumulatif, qui fait état de 355 297 cas et de 10 971 morts.

Les hospitalisations continuent de diminuer (580, -8), tout comme l’occupation de lits aux soins intensifs (144, -8). Près de 40 000 personnes ont subi un prélèvement en date du 4 mai et 80 000 personnes ont été vaccinées mercredi, pour un total de 3,45 millions de doses administrées. À ce jour, 40 % des Québécois ont reçu une première dose et les autorités ont annoncé jeudi l’élargissement de la campagne de vaccination aux 12 ans et plus, ainsi que l’envoi par courriel d’un code à tous les Québécois prouvant qu’ils ont été inoculés.

«Encore une très bonne journée hier. 200 000 rendez-vous pris. Il reste des rendez-vous dispos un peu partout au Québec à court terme. Les rendez-vous sont ouverts pour les 40 ans+. Les personnes des autres groupes ouverts dans les dernières semaines peuvent encore prendre rendez-vous», a partagé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sur Twitter.

Montréal (212 cas), la Montérégie (120 cas), Chaudière-Appalaches (107 cas), Laval (75 cas), la Capitale-Nationale (67 cas) et le Bas-Saint-Laurent (66 cas) sont les régions qui ont déclaré le plus de nouvelles contaminations.

Pour une deuxième journée consécutive, les cas en Alberta ont dépassé la barre des 2000. La province des Prairies a ajouté 2211 cas et aucun nouveau décès à son bilan.

Parmi les autres provinces qui ont ajusté leurs données, on retrouve la Colombie-Britannique (694 cas et 1 décès), le Manitoba (363 cas et 4 décès), la Saskatchewan (156 cas), les Territoires du Nord-Ouest (13 cas), le Nouveau-Brunswick (11 cas et 1 décès), Terre-Neuve-et-Labrador (6 cas) et l’Île-du-Prince-Édouard (2 cas).

En fin de soirée, le Canada comptait un cumulatif de 1 265 320 cas (+7981) et de 24 489 décès (+39).

La situation au Canada

Ontario: 483 057 cas (8213 décès)

Québec: 355 297 cas (10 971 décès)

Alberta: 203 135 cas (2102 décès)

Colombie-Britannique: 133 619 cas (1595 décès)

Saskatchewan: 42 376 cas (501 décès)

Manitoba: 40 442 cas (986 décès)

Nouvelle-Écosse: 3364 cas (69 décès)

Nouveau-Brunswick: 1980 cas (40 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1120 cas (6 décès)

Nunavut: 552 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 185 cas

Territoires du Nord-Ouest: 98 cas

Yukon: 82 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 265 320 cas (24 489 décès)