Comment utiliser la valeur de rachat de son assurance vie comme bouée

Certaines personnes, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts et qui ne peuvent plus emprunter pour faire face aux urgences, peuvent utiliser un actif insoupçonné : leur assurance vie avec valeur de rachat.

• À lire aussi: Il craint de perdre sa maison en raison de son gros endettement

Les compagnies d’assurance calculent leur risque en fonction d’un principe assez simple : la mortalité.

Pour un assureur, la prime couvre évidemment moins de risque lorsque l’assuré est dans la vingtaine que lorsqu’il approche les 60 ans.

L’assureur alloue alors la différence à une réserve censée générer du rendement. Ce montant représente la « valeur de rachat ».

Certains contrats d’assurance vie (entière ou universelle) permettent à l’assuré de retirer cette valeur après un certain temps. Parfois, ça représente des milliers de dollars.

En temps normal, plusieurs préretraités prennent cet argent pour alimenter leur Régime enregistré d’épargne retraite (REER) ou leur Compte d’épargne libre d’impôts (CELI). Mais avec la pandémie, pour certains, c’est une véritable bouée de sauvetage.

Des conséquences

Selon le contrat, un assuré a plusieurs options.

S’il a atteint la période où il peut encaisser sa valeur de rachat, il peut soit mettre fin à son contrat, soit emprunter sur la valeur de rachat (et même conserver sa protection d’assurance), directement auprès de l’assureur (ou même chez une institution financière).

On ne peut toutefois pas emprunter l’équivalent de la totalité de la valeur de rachat.

Selon le contrat, l’assureur fixera une limite jouant entre 50 % et 90 %, en fonction du type d’exposition des placements aux marchés financiers et si certaines valeurs sont garanties.

L’assureur appliquera un taux d’intérêt qui varie souvent entre 5 % et 6 %. Cet intérêt est normalement payable à la réception du relevé annuel. Et plus l’emprunt est long, plus on paie d’intérêt, ce qui gonfle d’autant le coût annuel de l’assurance.

Le retrait est souvent en partie imposable, notamment pour les rendements de la partie placement de l’assurance vie universelle. Par contre, les emprunts effectués auprès de l’assureur ne le sont pas.

Conseils