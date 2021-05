EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 17H05

PLANÉTAIRE

Cas: 156 321 373

Morts: 3 260 908

Rétablis: 92 522 205

ÉTATS-UNIS

Cas: 32 640 373

Morts: 580 776

CANADA

Ontario: 486 223 cas (8236 décès)

Québec: 356 216 cas (10 974 décès)

Alberta: 203 135 cas (2102 décès)

Colombie-Britannique: 133 619 cas (1595 décès)

Saskatchewan: 42 695 cas (502 décès)

Manitoba: 40 940 cas (987 décès)

Nouvelle-Écosse: 3591 cas (70 décès)

Nouveau-Brunswick: 1988 cas (40 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1127 cas (6 décès)

Nunavut: 553 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 186 cas

Territoires du Nord-Ouest: 98 cas

Yukon: 82 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 270 466 cas (24 518 décès)

NOUVELLES

17h22 | Le gouvernement Trudeau étudie la possibilité d'ouvrir les frontières avec les États-Unis pour l'été

16h38 | Serbie : un festival de musique envers et contre tous malgré la COVID

Le festival international de musique Exit, qui attire habituellement des dizaines de milliers de spectateurs à Novi Sad en Serbie, aura lieu en juillet, avec l'ambition d'être le premier évènement de cette ampleur organisé en Europe depuis le début de la pandémie.

16h22 | Une couverture vaccinale qui progresse à Québec

La réponse à l’ouverture de la tranche d’âge des 35-39 ans a été rapide à Québec alors que 24 heures à peine après leur accès aux plages horaires le CIUSSS confirme que 60% des gens visés ont soit été vaccinés ou pris un rendez-vous.

15h41 | Manifestation au Stade olympique: possible contamination parmi les participants

La COVID-19 s’est possiblement invitée à bord d’au moins un autobus de la Beauce qui a voyagé vers Montréal pour la manifestation de 30 000 personnes, le 1er mai dernier.

15h28 | De futurs vaccins espèrent résister aux mutations du coronavirus

Les vaccins anti-COVID sont-ils condamnés à vite devenir obsolètes face aux mutations du virus? Certaines start-ups travaillent sur des vaccins qui seraient efficaces pendant des années, voire plus. Mais la perspective est encore bien incertaine.

15h17 | L’inégalité d’accès aux vaccins entre pays riches et pays pauvres est «inacceptable»

Le patron de l’OMS a exhorté une nouvelle fois vendredi les pays riches membres du G7 à donner la priorité absolue à un accès équitable aux vaccins, estimant que la situation actuelle est «inacceptable».

14h27 | Il faut vacciner les personnes à risque de tous les pays avant les enfants

AFP

L’Organisation mondiale de la santé a jugé vendredi qu’il ne fallait pas commencer à vacciner les enfants contre la COVID-19 tant que tous les pays n’auront pas pu vacciner les personnes âgées et à risque.

13h24 | Preuve vaccinale et code QR: une «perte d’argent», selon un expert sécurité informatique

sebra - stock.adobe.com

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé vendredi une aide supplémentaire de 4 millions $ afin de soutenir les propriétaires de bars et restaurants du centre-ville «élargi», qui souffrent depuis le début de la pandémie.

12h50 | L'OMS accorde son homologation d'urgence au vaccin chinois Sinopharm

AFP

L'Organisation mondiale de la santé a donné vendredi son homologation d'urgence au vaccin anti-COVID chinois Sinopharm, fabriqué à Pékin, a annoncé le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

12h34 | Les Grands Feux Loto-Québec annulés

Photo courtoisie

Les Grands Feux Loto-Québec, qui devaient avoir lieu du 4 au 21 août 2021, devront être reportés d’un an, pour une deuxième année de suite, en raison du contexte incertain lié à la pandémie de COVID-19.

12h26 | L’embellie se poursuit à Québec, mais la Rive-Sud continue d’inquiéter

Photo adobe stock

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de chuter dans la région de la Capitale-Nationale, où l'on a compté 56 nouvelles infections vendredi. La situation est toutefois plus compliquée sur la Rive-Sud, où l’on recense 137 cas, plus haut total en près de deux semaines.

12h23 | Vaccins: Ottawa réaffirme son appui à une suspension des brevets

AFP

Ottawa s’est dit officiellement prêt à «discuter» de dérogations aux lois protégeant la propriété intellectuelle (PI) pour les brevets rattachés aux vaccins contre la COVID-19.

12h12 | Au Népal, une recrudescence inquiétante des cas de coronavirus

Les autorités et le secteur de la santé au Népal ont du mal à affronter une hausse soudaine et massive du nombre de cas de COVID-19, alimentée par la terrible flambée de l'épidémie en Inde voisine.

AFP

11h47 | Jeunes frappés par la COVID : «ils vont se rappeler qu’ils l’ont eue»

Les personnes de moins de 60 ans qui été hospitalisés en raison de la COVID-19, même si elles étaient en forme avant de contracter le virus, ressentiront les effets encore longtemps, croit le Dr François Marquis.

11h45 | Des millions de tests rapides pour lutter contre la COVID

Plus de 26 millions de tests rapides ont été distribués aux provinces et territoires dans les dernières semaines, a indiqué Justin Trudeau, en point de presse vendredi.

11h44 | Les hospitalisations passent sous la barre des 2000 en Ontario

Photo adobe stock

Les mesures sanitaires imposées en Ontario ces dernières semaines commencent peut-être à payer, alors que les hospitalisations continuent leur descente, élément clé pour éteindre l’incendie.

11h32 | Record de plus de 102 000 doses administrées jeudi au Québec

La campagne de vaccination se déroule sur les chapeaux de roue au Québec, 102 762 doses ayant été administrées jeudi à travers la province. Il s’agit d’une nouvelle marque.

11h | 919 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 919 cas de COVID-19 et 5 décès, portant le total à 356 216 personnes infectées et 10 974 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 907 infections et 7 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 7 MAI 2021

- 356 216 personnes infectées (+919)

- 10 974 décès (+5)*

- 574 personnes hospitalisées (-6)

- 139 personnes aux soins intensifs (-5)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 41 431 pour un total de 8 874 673

- 104 742 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 550 899

* Un total de de 10 974 est annoncé en raison de 2 décès non attribuables à la COVID-19.

10h59 | Caillots sanguins: les vaccins Pfizer et Moderna aussi surveillés

AFP

L'Agence européenne des médicaments (EMA) continue de surveiller si des liens existent entre les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna et des cas de caillots sanguins, non établis jusqu'à présent, a annoncé vendredi le régulateur.

L'EMA a déclaré en avril que des liens avaient été établis entre l'apparition de caillots sanguins et les vaccins de Johnson & Johnson et d'AstraZeneca. Pour ces deux vaccins à vecteur viral, le régulateur européen a toutefois estimé que les bénéfices l'emportaient sur les risques.

10h20 | La pandémie a décéléré dans le monde cette semaine, sauf en Asie

La pandémie de coronavirus a décéléré cette semaine dans toutes les régions du monde, sauf en Asie en raison d'une flambée en Inde et chez ses voisins: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP.

AFP

9h54 | Le vaccin au cœur des conflits familiaux?

Avec des parents sur les nerfs à cause de la pandémie et qui ne s’entendent pas sur la vaccination de leur enfant, des avocats en droit de la famille s’attendent prochainement à une « troisième vague » de recours juridiques devant les tribunaux.

9h34 | Pfizer demande une autorisation complète de son vaccin

Pfizer et BioNTech, qui disposent actuellement d'une autorisation pour une utilisation en urgence de leur vaccin anti-COVID, ont annoncé vendredi avoir amorcé auprès de l'agence américaine des médicaments (FDA) une demande pour une autorisation complète chez les personnes de plus de 16 ans.

8h54 | Feu vert pour les camps de vacances

La santé publique a donné le feu vert pour la réouverture des camps de vacances cet été, a annoncé l’Association des camps du Québec (ACQ) vendredi.

7h02 | Record de doses administrées au Québec

Plus de 100 000 doses de vaccin ont été administrées hier au Québec et 272 000 plages horaires ont trouvé preneur

💉Journée de records hier:



✅102 700 doses administrées

✅272 000 rdv pris



Nous avons la capacité d’augmenter la cadence quand les livraisons le permettent.



La réponse des Québécois est exceptionnelle. La prise de rdv est maintenant ouverte aux 35+👇https://t.co/vtohYHD7kw — Christian Dubé (@cdube_sante) May 7, 2021

6h53 | Royaume-Uni: le régulateur recommande de limiter le vaccin AstraZeneca aux plus de 40 ans

Le comité scientifique supervisant la campagne de vaccination anti-Covid au Royaume-Uni, le JCVI, a recommandé vendredi de limiter l'usage du vaccin d'AstraZeneca aux plus de 40 ans, après le signalement de 242 cas de caillots sanguins.

AFP

6h34 | Virus: Ryad autorise le retour en présentiel aux seuls travailleurs vaccinés

L'Arabie Saoudite va permettre aux seuls travailleurs vaccinés contre la COVID-19 de retourner sur leurs lieux de travail, a annoncé vendredi le gouvernement, moins d'une semaine après avoir autorisé l'allègement de restrictions de voyage en vigueur depuis plus d'un an.

5h39 | Vaccination au Québec: une preuve numérique pour tous

Les Québécois qui ont été vaccinés et ceux qui le seront prochainement pourront recevoir, à compter du 13 mai, une preuve vaccinale numérique sous forme de code QR, dont l’utilité et les privilèges qui pourraient y être associés restent à préciser.

Capture d’écran tirée d’un document de l’État de New York

5h07 | SONDAGE | COVID-19: 86% des Québécois en faveur du vaccin

Les Québécois sont largement favorables à la vaccination et estiment que la campagne menée par le gouvernement du Québec pour immuniser le plus de personnes le plus rapidement possible est un succès.

Photo AFP

5h02 | SONDAGE | Malgré 14 mois de crise, François Legault est toujours bien en selle

La Coalition avenir Québec continue de dominer outrageusement les intentions de vote avec un appui de 46 %, pendant que Québec solidaire passe devant le Parti québécois pour la première fois et qu’un nouveau venu, Éric Duhaime, fait gagner des points au Parti conservateur.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

4h44 | Coincés en Inde, des Australiens se sentent abandonnés par leur gouvernement

4h37 | État d'urgence prolongé au Japon, à moins de 80 jours des JO de Tokyo

4h21 | Virus: la troisième vague de contaminations «semble brisée» en Allemagne

Le ministre de la Santé Jens Spahn a jugé vendredi que la troisième vague de contaminations à la COVID-19 semblait «brisée» en Allemagne avec un léger recul du nombre de cas.

0h45 | Everest: la COVID-19 menace de plonger la saison d'alpinisme dans la tourmente