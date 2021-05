Un esturgeon géant de plus de 100 ans capturé dans une rivière

Une équipe de scientifiques a découvert un véritable monstre marin dans la rivière Détroit en avril.

Les employés du Alpena Fish and Wildlife Conservation Office ont capturé un esturgeon femelle de six pieds et dix pouces (environ 1,86 mètre), qui pèse 240 livres (environ 109 kg), selon CNN.

Les experts croient que la bête, qui serait une des plus grandes jamais capturées aux États-Unis, pourrait avoir un peu plus de 100 ans.

Selon eux, le gigantesque poisson aurait éclos dans la rivière Détroit vers 1920.

Un des scientifiques a pris une photo à côté de l’animal marin afin de montrer à quel point il est immense.

L’esturgeon a été relâché dans la rivière après avoir subi quelques examens.