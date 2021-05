Augmentation des cas et baisse des hospitalisations à Québec

Le nombre de cas de COVID-19 a légèrement augmenté dans la région de la Capitale-Nationale, tandis que le nombre d’hospitalisations continue de chuter.

Dans son bilan mis à jour samedi, la Capitale-Nationale compte 74 nouvelles infections, soit 18 cas de plus que la veille. Même si le nombre de cas enregistrés au cours des deux derniers jours (+67, +56) laissait présager une embellie dans la région, les chiffres semblent toutefois rester stables. Entre le 2 et le 4 mai, le nombre de nouveaux cas oscillait entre 84 et 89.

La région n’a enregistré aucun nouveau décès, et ce, pour la troisième journée consécutive. À ce jour, 31 779 infections ont été dénombrées sur le territoire, ainsi que 1084 pertes de vie.

Après une augmentation des cas vendredi dans Chaudières-Appalaches (+137), le plus haut total en près de deux semaines), le nombre de nouvelles infections semble de nouveau se stabiliser, selon le bilan de samedi (+123, 17 662). Au cours des sept derniers jours, on déplore quatre nouveaux décès sur ce territoire. À ce jour, 330 individus ont perdu leur combat contre la COVID-19 dans la région.

Le Bas-Saint-Laurent a vu son nombre de cas augmenter, passant de 45 cas enregistrés vendredi, à 63 cas comptabilisés samedi. La région a enregistré un décès au cours des sept derniers jours.

Hospitalisations en baisse

Le nombre total de patients hospitalisés a diminué au cours des 24 dernières heures (-10) dans la région de la Capitale-Nationale tandis que dans Chaudières-Appalaches, une personne de plus a été hospitalisée, ce qui porte le total à 66 et 33 personnes hospitalisées, respectivement.

Au Québec

On enregistrait 958 nouvelles infections à l’échelle provinciale, samedi, et sept décès de plus. À ce jour, on compte 357 174 personnes infectées et 10 981 décès depuis le début de la pandémie.

On comptait 547 hospitalisations, soit 27 de moins que la veille, incluant 130 personnes aux soins intensifs, soit neuf de moins que la journée précédente.

Plus de 89 252 doses de vaccin ont été administrées vendredi dans la province, pour un total de 3 641 908 doses.

La situation au Québec

Bas-Saint-Laurent: 3349 cas (39 décès)

Saguenay-Lac-Saint-Jean: 10 434 cas (266 décès)

Capitale-Nationale: 31 779 cas (1094 décès)

Mauricie-et-Centre-du-Québec: 14 506 cas (513 décès)

Estrie: 13 697 cas (334 décès)

Montréal: 127 142 cas (4688 décès)

Outaouais: 11 616 cas (205 décès)

Abitibi-Témiscamingue: 1101 cas (9 décès)

Côte-Nord: 547 cas (3 décès)

Nord-du-Québec: 94 cas

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine: 1887 cas (45 décès)

Chaudière-Appalaches: 17 662 cas (330 décès)

Laval: 30 270 cas (903 décès)

Lanaudière: 23 316 cas (510 décès)

Laurentides: 20 073 cas (499 décès)

Montérégie: 49 155 cas (1540 décès)

Nunavik: 46 cas

Terres-Cries-de-la-Baie-James: 119 cas (3 décès)

Hors Québec: 372 cas

Région à déterminer: 9 cas

Total: 357 174 cas (10 981 décès)