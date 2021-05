CH: Belzile à la rescousse, commotion pour Danault

L’honneur du Québec est sauf : l’attaquant Alex Belzile sera en uniforme pour le Canadien, ce samedi soir, pour affronter les Maple Leafs, à Toronto.

Le match est présenté sur les ondes de TVA Sports à compter de 19h

Belzile s’ajoute à la formation tandis que Phillip Danault, victime d’une commotion cérébrale selon ce qui a été précisé samedi, a dû rentrer à Montréal.

Il s’agira d’un premier match en saison régulière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour l’athlète de Saint-Éloi, dans le Bas-Saint-Laurent. Belzile avait toutefois pris part à six rencontres éliminatoires, en 2020, soit une contre les Penguins de Pittsburgh et cinq face aux Flyers de Philadelphie.

À l’entraînement matinal, Belzile complétait un trio avec Jake Evans et Arturri Lehkonen.

«C’est fantastique, je suis heureux pour lui et excité de le voir ici», a commenté Evans, à propos du premier match en saison régulière de Belzile dans la LNH.

Evans et Belzile ont notamment été coéquipiers pendant deux ans avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine. En 14 parties cette saison avec le Rocket, Belzile a récolté 11 points, dont trois buts.

Une question de chimie

L’entraîneur-chef du Canadien Dominique Ducharme, qui a confirmé la présence de Belzile dans la formation lors de son point de presse, aurait pu envoyer Michael Frolik dans la mêlée.

«Je ne suis pas inquiet pour Alex, il y a sa chimie avec Jake, puisqu’ils ont joué ensemble à Laval, on pense que c’était la chose à faire aujourd’hui», a justifié l’entraîneur, se tenant loin du débat entourant la présence d’un Québécois avec l’équipe.

Sans Danault, le Canadien aurait pu effectivement jouer un match sans Québécois, ce qui aurait été, selon de nombreuses sources, une triste première dans l’histoire du club.

«Collectivement, d’autant plus sur la route, il faudra trouver une façon de remplacer Phillip, a noté Ducharme. Sur les mises en jeu et dans différentes situations, c’est un joueur important pour nous, et ce sera à chacun de contribuer.»

Prélude aux séries?

Le Canadien et les Maple Leafs, qui pourraient se retrouver au premier tour des séries éliminatoires, s'affrontent pour la 10e et dernière fois en saison régulière. La rencontre sera diffusée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 18h.

Le CH a actuellement 10 points d'avance sur les Flames de Calgary, au quatrième rang de la section Nord. Il ne reste que cinq parties au calendrier de la formation de l'Alberta. Les Canucks, qui sont derniers au classement de cette même section, ont 14 points de retard sur le CH, mais il leur reste un maximum de huit parties à disputer.

«Nous nous battons pour faire les séries et c’est quelque chose de difficile dans cette ligue», a pour sa part reconnu le vétéran Corey Perry.

Ce samedi, le Tricolore sera privé des services de Danault, mais aussi de Brendan Gallagher, Shea Weber, Jonathan Drouin, Paul Byron sans oublier Carey Price.

«On joue sans certains joueurs-clés depuis environ six semaines», a sèchement fait remarquer Perry, lorsqu’interrogé sur le fait d’être privé de Danault pour cette rencontre.

À moins d’un changement, Jake Allen sera devant le filet pour affronter les Maple Leafs, ce samedi soir.

Formation du CH à l’entraînement de samedi matin :

Tatar - Kotkaniemi - Anderson

Toffoli - Suzuki - Armia

Perry - Staal - Caufield

Lehkonen - Evans – Belzile

Edmundson - Petry

Kulak - Chiarot

Romanov - Merrill