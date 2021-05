COVID-19: nette amélioration en Ontario

Les autorités sanitaires en Ontario peuvent se réjouir, le nombre de nouveaux cas continuant sa descente amorcée ces derniers jours à la suite du resserrement des mesures.

La province a déclaré samedi 2864 nouveaux cas, ce qui est bien moins que vendredi (3166 cas) et jeudi (3424 cas). L’Ontario a un cumulatif de 489 087 malades et de 8261 pertes de vie depuis le début de la pandémie de COVID-19.

On peut par ailleurs se réjouir de la baisse des hospitalisations qui se poursuit (1832, -92). La situation s’améliore aussi aux soins intensifs (851, -7) et au chapitre du nombre de gens recevant de l’oxygène (588, -23).

Soulignons que la région de Peel (803 cas), voisine de Toronto (684 cas), a dépassé cette dernière pour le nombre de nouveaux cas diagnostiqués.

Légère hausse au Québec

Du côté du Québec, on a assisté à une légère hausse des infections au cours des 24 dernières heures, le bilan étant passé de 919 à 958 cas. On a de plus déploré sept autres décès, pour un portrait global, jusqu’ici, de 357 174 cas et de 10 981 décès.

Élément clé à surveiller, les hospitalisations ont diminué (547, -27) ainsi que les soins intensifs (130, -9). Plus de 35 500 personnes ont été dépistées en date du 6 mai et plus de 89 252 doses de vaccin ont été administrées vendredi, soit moins que le record de plus de 102 000 de la veille. On a ajouté au tableau 1757 doses données avant le 7 mai, pour un total de 3 641 908 manches relevées.

Montréal (204 cas), la Montérégie (131 cas), Chaudière-Appalaches (123 cas), l’Estrie (86 cas) – qui va passer en zone rouge à compter de lundi –, Laval (78 cas), la Capitale-Nationale (74 cas), le Bas-Saint-Laurent (63 cas) et l’Outaouais (58 cas) sont les régions qui ont le plus contribué à alourdir le bilan samedi.

«La situation demeure préoccupante dans certaines régions du Québec. Le respect des mesures sanitaires est essentiel même si la couverture vaccinale augmente. Il faut rester prudents, la bataille n’est pas encore gagnée. Rappel: les 35+ peuvent prendre rendez-vous», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

L’Alberta repasse au-dessus des 2000 cas

Après une journée sous la barre des 2000 cas vendredi, l’Alberta a enregistré une nouvelle hausse des contaminations avec 2042 cas et deux décès samedi. Cette augmentation reste tout de même inférieure à celle recensée mercredi, lorsque la province a présenté son deuxième bilan quotidien le plus élevé de la pandémie, avec 2271 cas.

L’Alberta a toutefois rapporté la plus forte moyenne du nombre de cas par millions d’habitants sur sept jours, par rapport aux autres provinces et territoires canadiens ainsi qu’aux États américains, avec une moyenne de 452,9, samedi.

La province des Prairies est donc loin devant l’Ontario avec une moyenne de 217,1 ou encore le Québec avec 105,4 cas par millions d’habitants, selon les données compilées par CTV News.

Une baisse bienvenue en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, la pression a diminué après les records de cas des derniers jours, dont celui de la veille avec 227 infections. Samedi, on y a comptabilisé 163 cas et un décès.

Au Manitoba, les cas ayant bondi la veille (502 cas, dont 363 à Winnipeg) sont demeurés relativement stables samedi avec 488 contaminations ainsi que trois morts.

La Saskatchewan (269 cas), le Nouveau-Brunswick (8 cas et 1 décès) et le Nunavut (7 cas) complètent le portrait.

En soirée, le Canada comptait un cumulatif de 1 279 971 cas (+6805) et de 24 568 décès (+39).

La situation au Canada

Ontario: 489 087 cas (8261 décès)

Québec: 357 174 cas (10 981 décès)

Alberta: 207 157 cas (2108 décès)

Colombie-Britannique: 134 341 cas (1602 décès)

Saskatchewan: 42 964 cas (502 décès)

Manitoba: 41 425 cas (990 décès)

Nouvelle-Écosse: 3754 cas (71 décès)

Nouveau-Brunswick: 1996 cas (41 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1133 cas (6 décès)

Nunavut: 560 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 186 cas

Territoires du Nord-Ouest: 99 cas

Yukon: 82 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 279 971 cas (24 568 décès)