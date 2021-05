Du «fun» sous haute surveillance aux Tam-tams du mont Royal

Près d’une centaine de personnes ont fait la fête, dimanche, au pied du monument à sir George-Étienne Cartier aux rythmes des Tam-tams du mont Royal et sous la haute surveillance d’une douzaine de policiers.

« Si les bars ou les restos étaient ouverts, peut-être qu’il y aurait moins de monde cet après-midi. C’est leur problème, on veut juste du fun et être entre nous », soupire Arianna Bujold, qui est venue profiter du beau temps avec deux amies.

Le Journal a constaté dimanche que la plupart des danseurs et des percussionnistes sur place ne portaient pas de masque. D’ailleurs, les règles de distanciation physique étaient peu respectées.

« J’ai eu mon vaccin la semaine dernière. J’ai 47 ans. Je peux me permettre de venir ici. Ça me fait du bien, on est 24 heures sur 24 enfermé à la maison », plaide Joanne, qui préfère taire son nom de famille.

Interventions policières

En tout, une soixantaine de percussionnistes étaient regroupés au pied du monument à sir George-Étienne Cartier. À l’écart de ce groupe, une quarantaine de personnes regardaient le spectacle.

« Il y a quelque chose que je ne comprends pas. On ne laisse pas les gens se rassembler dans leur cour pour la fête des Mères. Par contre, tous ces gens-là peuvent faire la fête avec leurs tam-tams », critique Georges Rodrigues, qui était de passage.

Selon nos observations, au moins une personne a été arrêtée dimanche après-midi. Il s’agissait d’un homme qui hurlait et ne respectait pas les règles.

Quelques contraventions ont aussi été remises pour non-respect des consignes sanitaires. En tout, une douzaine de policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) étaient sur place pour surveiller le site des Tam-tams du mont Royal.

« On ne connaît pas le bilan pour le moment. Mais somme toute, il n’y a pas eu de débordements et ça s’est bien déroulé », confirme l’agent Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM.

