EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 16h40

PLANÉTAIRE

Cas: 157 849 661

Morts: 3 286 260

Rétablis: 93 895 281

ÉTATS-UNIS

Cas: 32 698 929

Morts: 581 696

CANADA

Ontario: 489 087 cas (8261 décès)

Québec: 358 134 cas (10 987 décès)

Alberta: 207 157 cas (2108 décès)

Colombie-Britannique: 134 341 cas (1602 décès)

Saskatchewan: 42 964 cas (502 décès)

Manitoba: 41 425 cas (990 décès)

Nouvelle-Écosse: 3754 cas (71 décès)

Nouveau-Brunswick: 1996 cas (41 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1133 cas (6 décès)

Nunavut: 560 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 186 cas

Territoires du Nord-Ouest: 99 cas

Yukon: 82 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 280 931 cas (24 575 décès)

NOUVELLES

16h13 | Vaccination COVID-19: au tour des 30-34 ans de prendre rendez-vous

La vaccination contre la COVID-19 est désormais ouverte aux personnes de 30 ans et plus au Québec.

15h49 | Belgique: le gouvernement envisage la tenue de festivals cet été

Le premier ministre belge Alexander De Croo estime «possible» d'organiser à nouveau «quelques grands festivals» dans «la seconde moitié de l'été», comme le rendez-vous de musique électronique Tomorrowland, a indiqué dimanche son cabinet.

15h01 | L’Alberta serre la vis: des mesures renforcées dès lundi

Le gouvernement de l’Alberta a décidé d’ajouter une série de restrictions dès lundi pour faire face à la hausse importante du nombre de cas de COVID-19 dans la province.

14h24 | Une fête des Mères en solitaire

Bien qu'elle soit souvent associée aux réunions familiales, la fête des Mères est encore une fois célébrée avec des mesures sanitaires restrictives, empêchant plusieurs familles de se réunir autour d'un bon repas à l'intérieur.

13h47 | L'UE n'a pas renouvelé sa commande AstraZeneca

L'Union européenne (UE) n'a pas renouvelé pour l'instant son contrat de fourniture de vaccins COVID-19 avec AstraZeneca pour après le mois de juin, a indiqué dimanche le commissaire européen Thierry Breton au lendemain de l'annonce de la signature d'un nouveau contrat de l'UE avec Pfizer.

13h30 | Pas de «baby-boom» pandémique, au contraire!

Alors que les blagues annonçant un «baby-boom» pullulaient au début du confinement, au printemps 2020, les premières données démographiques disponibles tendent finalement à démontrer tout le contraire, tant aux États-Unis qu'au Québec.

12h30 | Des améliorations dans la région de Québec

La région de la Capitale-Nationale et ses environs ont affiché une certaine amélioration dans leur bilan de COVID-19, dimanche.

12h07 | Nombre de cas stables de COVID-19: «ça ne tient pas à grand-chose»

Bien qu’il constate une diminution de l’achalandage dans ses soins intensifs, le Dr Mathieu Simon insiste sur le fait que le virus menace toujours.

«Je regarde ce qui se passe en Estrie et tu te rends compte que ça ne tient pas à grand-chose», déclare le chef de l’unité des soins intensifs de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec en entrevue à LCN.

11h52 | La mortalité liée à la COVID-19 sans «aucun doute» sous-évaluée aux États-Unis

Les autorités sanitaires «ont dit depuis le début qu’une sous-évaluation» de la mortalité «était très probable» aux États-Unis, a affirmé Dr Fauci.

La COVID-19, qui a officiellement fait 581 000 morts depuis le début de 2020 aux États-Unis, a sans «aucun doute» tué beaucoup plus de monde dans le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, a estimé dimanche le conseiller médical de la Maison-Blanche Anthony Fauci.

11h02 | 960 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le Québec rapporte 960 cas de COVID-19 et 6 décès, portant le total à 358 134 personnes infectées et 10 987 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 958 infections et 7 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 MAI 2021

- 358 134 personnes infectées (+960)

- 10 987 décès (+6)

- 539 personnes hospitalisées (-8)

- 124 personnes aux soins intensifs (-6)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 29 582 pour un total de 8 939 817

- 76 166 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 718 074

10h04 | Combiner deux vaccins: «Il pourrait y avoir des avantages»

«Il pourrait y avoir des avantages à combiner deux vaccins différents qui donneraient une protection possiblement plus large», avance Alain Lamarre, professeur-chercheur, immunologie et virologie à l’Institut national de la recherche scientifique.

On ne sait pas encore si la deuxième dose du vaccin d’AstraZeneca pourra être remplacée par un autre vaccin, affirme le scientifique.

9h57 | «Renvoyer et réembaucher»: une mesure très controversée

Confrontés aux dégâts économiques causés par la pandémie, certains employeurs britanniques sont accusés d'avoir recours à une mesure très controversée pour réaliser des économies: licencier puis réembaucher ses salariés à des conditions inférieures.

9h21 | Éclosions dans les chantiers de construction: «il ne faut pas baisser la garde»

À l’approche de l’été, les chantiers de construction se multiplient dans la province, tout comme les éclosions de COVID-19 dans ce milieu.

Selon les derniers chiffres de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 34 éclosions actives sont en cours dans les chantiers québécois.

Un nombre qu’il faut relativiser, selon Guillaume Houle, porte-parole de l’Association de la construction du Québec (ACQ).

7h37 | Des employés d’une compagnie montréalaise reçoivent 350 $ pour se faire vacciner

La compagnie de transformation forestière EACOM Timber Corporation a décidé d’offrir 350 $ aux employés qui souhaitent se faire vacciner contre la COVID-19.

7h03 | Une campagne de vaccination au château de Dracula

Dracula a de quoi être jaloux: des centaines de personnes se sont pressées ce week-end devant «son» château de Bran, en Roumanie, pour une piqûre, séduites non pas par son charme mais par la possibilité de se faire vacciner contre la COVID-19.

«Je suis venu visiter le château avec ma famille et quand j'ai vu l'affiche j'ai pris mon courage à deux mains et accepté de me faire piquer», a déclaré à l'AFP Liviu Necula, un ingénieur âgé de 39 ans.

5h23 | Quand le virus vient compliquer la lutte au cancer

Les nombreuses restrictions liées à la COVID-19 forcent des patients à vivre seuls leur dur combat contre le cancer. Bien souvent immunosupprimés, la plupart ont aussi dû adapter leur style de vie pour passer au travers de la maladie et la pandémie en même temps. Voici quelques témoignages de fières combattantes.

5h20 | La Beauce en a assez des complotistes

Des complotistes continuent de ternir la réputation de la Beauce et nuisent au combat contre la COVID-19, au grand désarroi de la population et du corps médical régional qui sont «écœurés».

5h15 | Des anges gardiens forcés de travailler sans papiers

Le Québec n’a délivré aucun visa aux 2853 anges gardiens qui en ont fait la demande depuis six mois, forçant ces travailleurs de la santé à aller au front tous les jours sans papiers et sans assurance maladie.

5h10 | Seulement 13% des contraventions payées

Les tribunaux risquent d’être submergés longtemps par la forte vague de contestation de contraventions décernées pour le non-respect des mesures sanitaires au cours de la dernière année, prévient une experte.

5h02 | Résister, «par amour», à prendre maman dans ses bras

Encore cette année, c’est ironiquement « par amour » que les Québécois devront résister à prendre leur maman dans leurs bras pour la fête des Mères. C’est notamment le cas de Colette Laperle, qui sera fêtée à 600 km de sa fille.

5h00 | Un parent ne peut faire subir une quarantaine à ses enfants

Un parent qui multiplie les voyages non essentiels ne peut faire subir à ses enfants en garde partagée des quarantaines à répétition sous prétexte de reprendre ses semaines perdues, tranche un juge.

3h37 | Les restrictions assouplies pour les personnes vaccinées en Allemagne

Aller chez le coiffeur sans fournir de test négatif, se réunir à plusieurs : les plus de 7 millions de personnes vaccinées en Allemagne bénéficient à compter de dimanche d'assouplissements des strictes règles sanitaires.

Ces nouvelles mesures, qui entrent en vigueur après une adoption express par le parlement, concernent également les personnes considérées comme guéries après avoir été infectées par le virus.

3h35 | Belgique: un rassemblement nocturne dispersé par la police

Un rassemblement à Bruxelles de plusieurs centaines de personnes qui fêtaient la levée du couvre-feu a été dispersé par la police dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant quelques incidents, a-t-on appris auprès des forces de l'ordre.

Une foule de jeunes s'était massée sur la place Flagey, un lieu habituel de rassemblements, au premier jour de la réouverture des terrasses dans le pays.

2h12 | Vent de liberté en Espagne avec la levée partielle des restrictions sanitaires

Un vent de liberté s'est levé dimanche en Espagne, où les habitants sont enfin autorisés à sortir de leur région pour changer d'air ou retrouver des proches qu'ils n'avaient pas vus depuis des mois.