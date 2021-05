EN VIDÉO | Un autobus scolaire détourné avec 18 enfants à bord

Un militaire en formation aurait détourné un autobus scolaire avec des élèves du primaire à bord en Caroline du Sud.

Vers 7h du matin, mercredi dernier, l’homme de 23 ans, identifié comme étant Jovan Collazo, a quitté Fort Jackson, un centre d’entrainement militaire, armé d’un fusil d’assaut, rapporte CNN.

«Il est monté à bord de l’autobus et a dit au chauffeur qu’il ne voulait pas lui faire de mal, mais qu’il voulait qu’il l’amène dans la prochaine ville», a expliqué le shérif Leon Lott.

Le bureau du shérif du comté de Richland a diffusé une vidéo de l’événement dans laquelle on voit Jovan Collazo pointer une arme vers le chauffeur et lui demander de «fermer la porte» et «conduire».

Selon le shérif, Leon Lott, le jeune homme aurait fait venir les enfants à l’avant de l’autobus.

Ceux-ci auraient alors demandé à Jovan Collazo s’il allait les blesser ou faire du mal au chauffeur.

Le vidéo, qui a été coupé par le bureau du shérif, montre ensuite l’homme armé au volant de l’autobus. Quelques instants plus tard, il ouvre la porte puis sort du véhicule.

Selon le shérif, le militaire en formation depuis trois semaines a conduit quelques miles et «avait de la difficulté à manœuvrer l’autobus» avant de l’abandonner en laissant son arme à l’intérieur.

Jovan Collazo a été arrêté et fait face à 19 chefs d’accusation de plusieurs crimes, dont enlèvement, vol armé et détournement de voiture.

Les 18 enfants et le conducteur n’ont pas été blessés.