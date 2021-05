Les développements sur le coronavirus du 10 mai 2021

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

DERNIER BILAN 23h15

PLANÉTAIRE

Cas: 158 616 506

Morts: 3 299 447

Rétablis: 94 638 451

ÉTATS-UNIS

Cas: 32 743 117

Morts: 582 140

CANADA

Ontario: 495 019 cas (8327 décès)

Québec: 358 796 cas (10 993 décès)

Alberta: 210 387 cas (2117 décès)

Colombie-Britannique: 136 100 cas (1622 décès)

Saskatchewan: 43 288 cas (502 décès)

Manitoba: 42 451 cas (997 décès)

Nouvelle-Écosse: 4038 cas (71 décès)

Nouveau-Brunswick: 2013 cas (41 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1141cas (6 décès)

Nunavut: 572 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 187 cas

Territoires du Nord-Ouest: 102 cas

Yukon: 82 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 294 189 cas (24 682 décès)

21h41 | Les 12 ans du primaire auront droit au vaccin

Les parents d’élèves du primaire âgés de 12 ans peuvent être rassurés : leur enfant aura droit à la vaccination d’ici la fin juin, quel que soit son niveau scolaire.

21h04 | Le centre de vaccination de CAE fermé à cause d'un cas de COVID-19

Un cas de COVID-19 chez une personne travaillant au centre de vaccination de l’entreprise CAE, à Montréal, a forcé lundi la fermeture de ce dernier pour une période indéterminée.

20h59 | Variant indien, vaccination et déconfinement : un optimisme prudent

Le Dr Alain Vadeboncoeur ne partage pas la crainte de l’Organisation mondiale de la santé quant à une possible résistance du variant indien aux vaccins.

20h26 | Les restaurateurs exaspérés par le yoyo des restrictions

Tandis que la région de l’Estrie rebasculait lundi en zone rouge, les restaurateurs ne cachaient pas leur exaspération envers le yoyo des mesures sanitaires liées à la COVID-19.

17h49 | COVID-19: Le Centre-du-Québec sous surveillance

Le Centre-du-Québec demeure sous la loupe de la Santé publique en raison du taux de positivité à la COVID-19 élevé au sein de la population.

17h24 | Les États-Unis approuvent le vaccin Pfizer pour les 12-15 ans

L'autorisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer/BioNTech a été étendue aux adolescents âgés de 12 à 15 ans aux États-Unis, a annoncé lundi l'Agence américaine des médicaments.

16h35 | COVID-19: une situation particulière au Bas-Saint-Laurent

La situation épidémiologique au Bas-Saint-Laurent ne s’améliore pas et la grande majorité des cas se retrouvent toujours dans l’ouest du territoire.

15h50 | Élections en pandémie: les libéraux font adopter le bâillon

Les libéraux fédéraux ont réussi à faire passer une motion de bâillon pour limiter les débats entourant un projet de loi pour encadrer les élections dans un contexte de pandémie, même si les dates entourant celles-ci restent plus ou moins floues.

15h27 | Ouverture des terrasses en France le 19 mai

Les cafés, bars et restaurants pourront rouvrir leurs terrasses le 19 mai partout en France, pour des tablées de six convives, puis leurs salles le 9 juin, en se limitant à la moitié de leur capacité, ont annoncé lundi les services du premier ministre.

«Nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire», déclare en même temps le chef du gouvernement français Jean Castex, dans un entretien au quotidien Le Parisien.

Les professionnels espéraient que certains territoires, aux indicateurs sanitaires meilleurs qu'ailleurs, seraient exemptés de cette jauge de 50%, alors que seuls 40% de ces établissements disposent d'une terrasse, et que les touristes étrangers, comme la clientèle d'affaires, ne seront pas de retour cet été.

15h26 | COVID-19: l'embellie se poursuit au centre du pays

L'embellie dans la lutte contre la COVID-19 s'est poursuivie au Québec et en Ontario, lundi, alors que ces deux provinces cumulent de moins en moins de cas de COVID-19.

15h18 | Mesures sanitaires: le maire de Rimouski veut scinder le Bas-Saint-Laurent en deux

Le maire de Rimouski, Marc Parent, souhaite scinder la région du Bas-Saint-Laurent en deux pour éviter que l’est du territoire fasse les frais de l’ouest en raison des situations épidémiologiques liées à pandémie de COVID-19.

À l’heure actuelle, l’ouest du Bas-Saint-Laurent, qui compte pour 40 % de la population régionale, affiche un nombre de cas actifs de 380 par 100 000 habitants. À l’opposée, dans l’est (où se trouve notamment la Ville de Rimouski), ce même taux est plutôt de 35 par 100 000 habitants, selon M. Parent.



15h09 | Un ado de 14 ans de la Mauricie a reçu sa première dose

Un jeune de 14 ans de la Mauricie est devenu vendredi le premier adolescent du Québec à recevoir une dose de vaccin contre la COVID-19.

C’est en raison de sa grande anxiété et de ses troubles obsessionnels compulsifs (TOC) que Steven Bilodeau a obtenu une autorisation de son médecin pour être vacciné rapidement.

14h45 | «Des manœuvres géopolitiques» qui retardent la fin de la pandémie

Le patron de l'OMS a dénoncé lundi la diplomatie vaccinale dans laquelle il voit des «manœuvres géopolitiques», qui ne font que retarder la fin de la pandémie.

Lors de son point de presse bihebdomadaire, Tedros Adhanom Ghebreyesus a aussi mis en garde contre toute complaisance dans les régions où la situation sanitaire s'améliore, mais reste «sur un plateau à un niveau inacceptable».

14h18 | COVID-19: les résidents des CHSLD ont reçu leur seconde dose

Une nouvelle étape a été franchie au Québec dans la vaccination contre la COVID-19, les résidents de CHSLD ayant tous reçu leur seconde dose.

«Tous les résidents de CHSLD qui avaient reçu leur 1re dose lors de notre 1re opération ont reçu leur 2e dose. On se concentre maintenant sur les 2e doses en RPA (résidences privées pour ainés, ndlr)», a tweeté le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lundi.

13h34 | Bientôt des vaccinations gratuites dans le métro new-yorkais

Se faire vacciner gratuitement contre le Covid-19 dans le métro new-yorkais? Ce sera possible à partir de mercredi, avec le vaccin en une dose Johnson & Johnson, a annoncé lundi le gouverneur Andrew Cuomo.

Les personnes qui se feront vacciner dans l'une des six stations de métro retenues pour ce programme pilote - qui se tiendra initialement du 12 au 16 mai pour évaluer son efficacité - auront aussi droit à des trajets gratuits: un pass d'une semaine dans le métro, ou un aller/retour sur les lignes de banlieue.

13h29 | Le Royaume-Uni abaisse son niveau d'alerte et lève plus de restrictions

Le premier ministre Boris Johnson a confirmé lundi que les Britanniques pourront à partir de la semaine prochaine boire à l'intérieur des pubs ainsi qu'aller au musée ou au cinéma, levant ainsi de nouvelles restrictions après l'abaissement d'un cran du niveau d'alerte relatif à la pandémie de COVID-19.

«Ce déconfinement représente une étape très importante sur la voie du retour à la normale», a estimé M. Johnson lors d'une conférence de presse, ajoutant être «convaincu que nous serons en mesure d'aller plus loin» bientôt.

13h04 | Québec investit dans les masques québécois

Québec a décidé d’investir dans la province pour l’approvisionnement d’équipements de protection individuelle, en achetant une partie des masques fournis aux écoles et aux services de garde chez les fabricants québécois.

«Nous posons un geste notable pour les entreprises d’ici, en exigeant qu’une part importante des masques qui seront achetés pour nos écoles et pour nos services de garde soient fabriqués au Québec», a indiqué lundi par communiqué la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

13h | Un retour hybride au bureau se précise à New York

La vie reprend dans les quartiers d'affaires, les files s'allongent de nouveau le midi dans les comptoirs à salades et de grandes entreprises appellent leurs employés à revenir dans les gratte-ciel: les signes d'un retour au bureau se multiplient à New York, de façon hybride pour l'instant.

12h49 | COVID-19: la baisse des cas se poursuit à Québec

La baisse des cas se poursuit en ce début de semaine à Québec où l’on retrouve moins de 50 infections pour la première fois depuis le 22 mars dernier. Sur la Rive-Sud, on observe un bilan sous les 100 cas pour la première fois depuis près d’une semaine.

Il n’y a pas que le soleil et le retour du temps chaud qui vont donner le sourire aux gens de Québec en ce lundi. La région de la Capitale-Nationale enregistre seulement 48 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, son plus faible taux depuis la montée en puissance de la troisième vague, survenue à partir de la fin mars.

12h38 | Novavax accuse des retards dans la demande d'autorisation de son vaccin

Novavax a fait part lundi de retards dans son projet de demande d'autorisation de son vaccin anti-COVID, essentiel au dispositif de partage de doses Covax, qui ont fait dégringoler son cours en Bourse.

11h59 | Le variant B.1.617 découvert en Inde classé comme «préoccupant» par l'OMS

Le variant du virus de la COVID-19 découvert en Inde, le B.1.617, a été classé comme «préoccupant», a annoncé lundi l'Organisation mondiale de la santé, notamment parce qu'il est plus contagieux.

«Il y a des informations selon lesquelles le B.1.617 est plus contagieux», mais aussi des éléments permettent de penser qu'il présente un degré de résistance aux vaccins, et «par conséquent nous le classons en variant préoccupant au niveau mondial», a déclaré la docteure Maria Van Kerkhove, responsable technique de la lutte contre le Covid-19 au sein de l'OMS.

11h | 662 nouveaux cas et 6 décès

Le Québec rapporte 662 cas de COVID-19 et 6 décès, portant le total à 358 796 personnes infectées et 10 993 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 960 infections et 6 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 MAI 2021

- 358 796 personnes infectées (+662)

- 10 993 décès (+6)

- 543 personnes hospitalisées (+4)

- 123 personnes aux soins intensifs (-1)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 24 419 pour un total de 8 964 236

- 63 377 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 781 451

Tous les résidents de CHSLD qui avaient reçu leur 1ère dose lors de notre 1ère opération ont reçu leur 2e dose. On se concentre maintenant sur les 2e doses en RPA.



Je rappelle qu'il est toujours possible pour les 35+ de prendre rdv. Il reste des dispos dans les prochains jours.

10h59 | Inde: des dizaines de corps présumés morts du COVID-19 s'échouent sur les rives du Gange

Des dizaines de corps de personnes présumées mortes du COVID-19 se sont échoués sur les rives du Gange dans le nord de l'Inde, ont annoncé lundi les autorités.

La pandémie s'étend à toute allure dans le vaste arrière-pays rural indien, submergeant les structures sanitaires, les crématoriums et les cimetières.

10h48 | Des dizaines d’ainés morts de déshydratation dans les CHSLD ontariens

Des dizaines d’ainés sont morts non pas de la COVID-19, mais de déshydratation et de négligence, abandonnés à leur sort dans certains des centres de soins de longue durée de l’Ontario les plus touchés par le virus au début de la pandémie, au printemps 2020.

C’est à tout le moins ce qui ressort de rapports des Forces armées canadiennes (FAC) obtenus par le «Globe and Mail». Rappelons que des troupes de l’armée avaient été déployées dans des CHSLD du Québec et de l’Ontario au printemps, pour pallier au manque criant de personnel dans certains centres quasiment désertés.

10h23 | Espagne: après le retour de la fête, le gouvernement appelle à la «responsabilité»

Au lendemain de la levée de l'état d'urgence sanitaire en Espagne, les scènes de liesse de fêtards sans masque ni distance choquaient dans le pays, amenant le gouvernement à lancer lundi un appel à la «responsabilité».

«La fin du régime d'exception ne veut pas dire la fin des restrictions», a insisté le ministre de la Justice Juan Carlos Campo, qui s'est fendue d'une tribune dans le quotidien El Pais.

10h04 | Le dictionnaire Le Robert 2022 met une minuscule à «covid»

Le Robert, l'un des deux grands dictionnaires commerciaux en France, estime dans son édition 2022 que le mot «covid» s'écrit avec une minuscule et qu'il est plutôt masculin.

Pour désigner la maladie virale qui s'est répandue dans le monde, le Robert distingue le terme générique de «covid», comme dans l'exemple «suspicion de covid», et celui spécifique de «Covid-19» avec une majuscule.

8h55 | BioNTech ne juge pas nécessaire une modification de son vaccin

Le laboratoire allemand BioNTech a indiqué lundi tabler sur l'efficacité de son vaccin anti-COVID, développé avec l'Américain Pfizer, contre les variants actuels du coronavirus, estimant qu'aucune étude ne plaide à ce stade pour la nécessité d'une nouvelle formule.

8h35 | 60% des patients hospitalisés pour la COVID présentent au moins un symptôme après 6 mois

60% des patients hospitalisés à cause de la COVID-19 «sont toujours affectés par au moins un symptôme six mois après infection», le plus souvent de la fatigue, des douleurs ou du mal à respirer, montre une étude française publiée lundi dans la revue Clinical Microbiology and Infection.

8h03 | Tous les aînés des CHSLD du Québec ont reçu leur deuxième dose du vaccin contre la COVID-19

C'est ce qu'a affirmé la ministre Marguerite Blais lundi matin sur Twitter.

Ça y est, toutes les personnes en #CHSLD qui avaient reçu leur 1re dose ont maintenant reçu leur 2e dose du #vaccin.



Une bonne nouvelle pour nos #aînés et une autre étape de franchie dans notre combat collectif contre la #COVID19.

7h00 | Terminées les mesures spéciales d’urgence à Québec

Après plusieurs semaines en mesures spéciales d’urgence, la région de Québec, ainsi que plusieurs MRC de Chaudière-Appalaches retourneront au palier rouge.

Ce retour en zone rouge moins foncée vient avec quelques assouplissements, au plus grand bonheur de nombreux citoyens.

6h45 | L’Estrie repasse en état d’alerte maximale

La région de l’Estrie est passée en zone rouge depuis lundi à minuit, quittant ainsi son palier orange en raison d’une recrudescence des cas de COVID-19.

La décision a été annoncée dans un communiqué samedi par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

6h25 | Norvège: des d'experts préconisent de renoncer aux vaccins d'AstraZeneca et Johnson & Johnson

Un comité d'experts mis en place par le gouvernement norvégien pour se prononcer sur les vaccins anti-COVID d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson a préconisé lundi de renoncer à ces sérums en raison des risques d'effets secondaires rares mais graves.

6h05 | L'Allemagne propose la vaccination avec Johnson & Johnson à tous les adultes

L'Allemagne a décidé lundi de proposer à tous les adultes qui le souhaitent de recevoir le vaccin anti-COVID de Johnson & Johnson dont plusieurs pays ont limité l'usage en raison de possibles effets secondaires rares mais graves.

5h47 | Voleurs de chiens sans scrupule en pandémie

Les voleurs de chiens sont prêts à n’importe quelle bassesse pour tirer profit de l’explosion de la demande, quitte à se servir directement dans les chaumières ou à abandonner lâchement un animal qui ne fait plus leur affaire.

5h15 | «Sans la pandémie, il serait resté accroché»

Une mère impuissante a vu son fils de 16 ans décrocher après avoir perdu toute motivation pour les études, entre les cours en ligne et le peu d’occasions de voir ses amis depuis un an.