Les 12 ans du primaire auront droit au vaccin

Les parents d’élèves du primaire âgés de 12 ans peuvent être rassurés : leur enfant aura droit à la vaccination d’ici la fin juin, quel que soit son niveau scolaire.

C’est ce qu’a confirmé lundi au Journal le ministère de la Santé. Les autorités de santé publique envisagent une « formule hybride » qui comprendrait l’injection d’une première dose à l’école ou dans les centres de vaccination.

Il sera donc possible pour les élèves du primaire âgés de 12 ans de recevoir cette injection, même si des opérations de vaccination se mettent en branle dans les écoles secondaires. Un transport pourrait être organisé pour déplacer des élèves vers un lieu de vaccination.

« Nous aurons des approches ciblées pour rejoindre les bonnes personnes au bon moment », indique le porte-parole du ministère de la Santé, Robert Maranda.

Programme

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé jeudi que plus de 500 000 adolescents de 12 à 17 ans seront vaccinés d’ici la fin de l’année scolaire. Une deuxième dose pourrait leur être administrée cet automne, à la rentrée. L’objectif est « d’en vacciner le plus possible à l’école », a affirmé M. Dubé.

Les détails de cette opération, qui devraient être annoncés au cours des prochains jours, pourraient varier d’une région à l’autre.

2e dose en RPA à Québec

Il n’a toutefois pas été possible lundi d’obtenir davantage de détails à ce sujet auprès du CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui a plutôt annoncé s’être lancé dans un blitz d’administration des deuxièmes doses dans les résidences privées pour aînés (RPA) de la région. L’objectif est de visiter les 171 établissements d’ici la fin du mois.

Les RPA et communautés religieuses de la région ont reçu leurs premières doses au cours du mois de février dernier. Au total, près de 15 000 résidents ont été vaccinés à ce jour.

Le CIUSSS a donc entrepris lundi le deuxième volet de cette opération massive, après avoir terminé celle en CHSLD la semaine dernière.

La distribution se fera par équipes mobiles dans le même ordre que les premières doses de vaccin. Les plus grandes résidences de la région seront visitées les premières, notamment Chartwell Manoir et Cours de l’Atrium, ainsi que la Résidence EKLA, où l’on compte approximativement 460 et 510 personnes à vacciner.