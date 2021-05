EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

DERNIER BILAN 16h50

PLANÉTAIRE

Cas: 159 164 818

Morts: 3 308 508

Rétablis: 95 208 595

ÉTATS-UNIS

Cas: 32 765 633

Morts: 582 635

La situation au Canada:

Ontario: 497 092 cas (8342 décès)

Québec: 358 796 cas (10 993 décès)

Alberta: 210 387 cas (2117 décès)

Colombie-Britannique: 136 100 cas (1622 décès)

Saskatchewan: 43 288 cas (502 décès)

Manitoba: 42 451 cas (997 décès)

Nouvelle-Écosse: 4038 cas (71 décès)

Nouveau-Brunswick: 2013 cas (41 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1141cas (6 décès)

Nunavut: 572 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 187 cas

Territoires du Nord-Ouest: 102 cas

Yukon: 82 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 296 262 cas (24 697 décès)

18h13 | Le centre de vaccination de CAE rouvrira mercredi

Après la fermeture préventive et l’enquête menée par la Santé publique, le centre de vaccination CAE reprendra ses activités à partir de mercredi. Ainsi, tous les rendez-vous prévus le 12 mai et les jours suivants auront lieu.

17h55 | Pérou: enquête sur de possibles fausses vaccinations avec des seringues vides

Une enquête a été ouverte mardi au Pérou sur un possible marché noir de vaccins contre la COVID-19 après des témoignages et des vidéos montrant du personnel de santé effectuant des injections avec une seringue vide.

16h46 | La vaccination contre la COVID-19 disponible aux 25 ans et plus

La vaccination contre la COVID-19 est désormais ouverte aux personnes de 25 ans et plus au Québec.

Joël Lemay / Agence QMI

16h25 | L'Ontario suspend la vaccination avec AstraZeneca

L'Ontario a annoncé, mardi, qu'il suspend le recours au vaccin AstraZeneca, lié à des cas de thrombose, parfois mortels.

AFP

15h39 | La frontière canado-américaine fermée jusqu’à la fin septembre, selon Jean Charest

L’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, estime que la frontière entre le Canada et les États-Unis sera fermée à tout le moins jusqu’à la fin septembre, voire octobre, à cause de la pandémie de COVID-19.

15h24 | La FCCQ pour un passeport vaccinal pour les réouvertures d’entreprises et les voyages

Québec doit mettre en place rapidement un passeport vaccinal afin de permettre la réouverture des commerces et la tenue des grands évènements, a réclamé la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) mardi.

AFP

14h41 | Le «slam» de Legault pour inviter les jeunes à la vaccination

Alors que la vaccination pour les 25-30 ans devrait être ouverte d’ici mercredi matin, le gouvernement Legault multiplie les initiatives pour rejoindre cette population.

13h48 | Son cancer aggravé en raison du délestage de la pandémie?

Une jeune mère de famille en rémission d’un cancer a vu son état de santé se dégrader alors qu’elle n’a pas pu effectuer ses suivis médicaux en pleine pandémie au printemps 2020.

13h15 | Le Premier ministre indien n'assistera pas en personne au sommet du G7 en Angleterre

AFP

Le Premier ministre indien Narendra Modi «n'assistera pas en personne au sommet du G7» au Royaume-Uni, a déclaré mardi le gouvernement indien, alors que le pays est touché par une vague massive de la pandémie.

13h00 | EN DIRECT | Québec fait le point sur la pandémie de COVID-19

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Le premier ministre du Québec, François Legault, fait le point sur la pandémie de COVID-19.

«On est en train de passer à travers la troisième vague», a lancé le premier ministre.

Les mesures d’urgence vont être levées en Outaouais à partir de lundi. Les élèves seront donc de retour à l’école, les commerces vont pouvoir rouvrir et le couvre-feu est instauré à 21h30.

11h40 | Deux doses de vaccin assurées d'ici septembre

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a fait le point sur la pandémie de COVID-19.

Tous les Canadiens qui le désirent pourront recevoir leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19 d’ici septembre, a dit le premier ministre.

11h44 | La jeune Italienne a reçu 4 et non 6 doses de Pfizer

Photo AFP

L'Italienne de 23 ans à laquelle ont été administrées par erreur plusieurs doses du vaccin anti-Covid de Pfizer-BioNTech en a reçu quatre, et non six comme annoncé dans un premier temps, ont précisé mardi les autorités sanitaires locales.

11h17 | COVID-19: Meilleure journée en Ontario depuis mars

Photo adobe stock

Signe que la pandémie s'essouffle bel et bien en Ontario, la province a dévoilé, mardi, son meilleur bilan depuis mars dernier, à l'aube de la troisième vague de COVID1-19.

En effet, la province n'a recensé que 2073 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, un creux inégalé depuis le 24 mars dernier. Quinze décès se sont aussi ajoutés.

11h02 | 660 nouveaux cas et 9 décès

Le Québec rapporte 660 cas de COVID-19 et 9 décès portant le total à 359 456 personnes infectées et 11 002 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 662 infections et 6 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 11 MAI 2021

- 359 456 personnes infectées (+660)

- 11 002 décès (+9)

- 540 personnes hospitalisées (-3)

- 128 personnes aux soins intensifs (+5)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 727 pour un total de 8 986 963

- 63 042 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 884 493

Le Québec compte 4549 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ.

10h42 | Brésil: Sao Paulo et Rio suspendent la vaccination avec l'AstraZeneca des femmes enceintes

De nombreux États brésiliens, dont ceux de Sao Paulo et Rio de Janeiro, ont annoncé avoir suspendu mardi la vaccination des femmes enceintes avec le sérum anti-Covid d'AstraZeneca, suivant la recommandation de l'agence régulatrice Anvisa, suite à un «incident».

Selon le journal Folha De S.Paulo, le ministère de la Santé enquête sur la mort à Rio de Janeiro d'une femme enceinte ayant reçu le vaccin d'AstraZeneca, une information encore non confirmée à l'AFP par les autorités. On ignorait si cette femme a reçu une ou deux doses du vaccin.

10h27 | Maintien de l'école en présentiel en Estrie

Le maintien de l’école en présentiel à temps plein pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire plutôt qu’une journée sur deux, comme il est prévu en zone rouge, a été confirmé mardi matin par le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

Cette mesure est applicable partout en Estrie, sauf dans la MRC du Granit qui est toujours en rouge foncé.

Précisons que c’est le directeur régional de la santé publique, le Dr. Alain Poirier, qui en avait fait la demande pour éviter des perturbations en cette fin de l’année scolaire et la situation épidémiologique sous contrôle dans les écoles secondaire de la région.

9h42 | Vaccination : Dubé s’adresse aux jeunes

À quelques jours du début de la vaccination pour tous, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’adresse aux jeunes dans une lettre publiée sur ses réseaux sociaux pour les convaincre de prendre rendez-vous.

«La dernière année a dû être très difficile pour vous, a-t-il admis d’entrée de jeu. Vous avez fait des sacrifices remarquables pour protéger les personnes plus vulnérables de la société, et le système hospitalier qui les soigne. Ça a été un coup extrêmement dur pour la santé mentale.»

8h03 | COVID: les anticorps restent dans le sang au moins 8 mois

Photo Adobe Stock

Les anticorps neutralisant la COVID restent dans le sang pendant au moins huit mois après une infection, selon une étude italienne publiée mardi.

8h01 | L'UE réclame en justice la livraison d'ici juin des doses d'AstraZeneca non livrées au 1er trimestre

AFP

L'UE réclame devant la justice belge qu'AstraZeneca livre d'ici fin juin aux Vingt-Sept les 90 millions de doses de son vaccin anti-Covid qui n'ont pas été livrées au premier trimestre, sous peine d'astreintes financières, a annoncé mardi la Commission européenne.

7h58 | 50% des Québécois de 30 à 34 ans ont déjà pris leur rendez-vous pour se faire inoculer, se réjouit le ministre Christian Dubé

La semaine des jeunes démarre excessivement bien alors que 50% des 30-34 ans de partout au Qc ont déjà pris leur rdv pour aller se faire vacciner.



C’est à eux que je m’adresse ce matin dans cette lettre...https://t.co/906lKmVlR7 — Christian Dubé (@cdube_sante) May 11, 2021

7h35 | En attendant le «pass» sanitaire européen, les pays touristiques s'organisent

La Commission européenne prépare pour les déplacements entre pays de l'UE la mise en place d'un certificat sanitaire européen, qu'elle souhaite opérationnel avant la fin juin. Mais plusieurs pays ont pris les devants pour ne pas perdre la saison touristique.

7h15 | Silvio Berlusconi de nouveau hospitalisé

AFP

L'ancien chef de gouvernement italien Silvio Berlusconi était de nouveau hospitalisé mardi pour soigner les séquelles de la COVID-19.

5h20 | 47 ans et le combat de sa vie contre la COVID

Le sprint final d’un long marathon contre la COVID s’amorce pour un homme de 47 ans qui passera les prochaines semaines en réadaptation, à Trois-Rivières, afin de se reconstruire après quatre mois d’enfer pendant lesquels il a frôlé la mort.