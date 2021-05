L’animateur et écrivain Serge Bouchard s’est éteint

L’écrivain, anthropologue et animateur bien connu de Radio-Canada Serge Bouchard s’est éteint mardi en avant-midi à l’âge de 73 ans.

Son agent Guy Laforce a expliqué à l’Agence QMI que Serge Bouchard luttait contre des complications liées à une péritonite - une inflammation du péritoine dans la cavité abdominale - depuis un mois ou deux.

«Je lui ai parlé hier. Il avait un bon ton», a raconté M. Laforce, sous le choc après avoir appris le décès de son ami survenu au cours de la nuit ou en début de matinée.

Serge Bouchard avait d’abord été traité à l’hôpital une première fois, avant de pouvoir rentrer chez lui. Il avait été admis à nouveau par la suite en raison de complications liées à sa maladie.

«Il était en train de faire de la “physio” et était en train de se réhabituer à se tenir debout. Il devait se déplacer avec une canne», a raconté M. Laforce, en soulignant qu’il était convaincu, après sa conversation avec son ami lundi, que celui-ci prenait du mieux.

«On avait commencé à parler de son retour. Il n’était pas capable de rester chez lui à ne rien faire. Il me disait qu’il allait rentrer en prendre un moment pour penser à ça», a même évoqué Guy Laforce.

Serge Bouchard coanimait encore, jusqu’à tout récemment, l’émission radiophonique «C’est fou...» sur la Première chaîne de Radio-Canada en compagnie de Jean-Philippe Pleau.

Ce dernier avait transmis, dimanche, un message encourageant de M. Bouchard sur sa page Facebook.

«Je vous remercie de votre patience, et de votre discrétion. Je retrouve lentement ma force de mammouth, et j'ai hâte de retrouver le micro, les auditrices et les auditeurs, le jeune-vieux Jean-Philippe Pleau et notre valeureux recherchiste Mathieu Fournier», avait indiqué celui qui se surnommait le «mammouth laineux».

«On s’est parlé hier soir au téléphone. Pendant Canadien. Tu remontais la pente. Ta voix était bonne. T’allais avoir ton congé d’hôpital vendredi. Tu voulais qu’on se voit ce week-end. Dehors. À deux (maudits) mètres», a confié M. Pleau sur sa page Facebook dans les heures suivant l'annonce du décès de son complice et ami.

Grandement intéressé par la culture autochtone du nord du Québec, l’anthropologue titulaire d’un doctorat de l’université McGill a réalisé diverses études et consacré des ouvrages aux communautés peuplant le Labrador, la Côte-Nord ou encore le Nunavik, ainsi qu’aux camionneurs qui parcourent le nord du Québec.

Auteur prolifique, il a une vingtaine d’ouvrages à son actif, où s’entremêlent récits issus de ses recherches, réflexions et tranche de vie. Certains, comme «Ils ont couru l’Amérique» ou «Elles ont fait l’Amérique», ont été coécrits avec sa conjointe, Marie-Christine Lévesque, emportée par un cancer l’an dernier.

Son décès avait d'ailleurs mené à la publication du recueil «Un café avec Marie», le dernier ouvrage de l'auteur paru en mars dernier, qui aborde la maladie et le deuil de sa conjointe.

«Les textes sont comme des points de suture pour moi et je fais la même chose aujourd’hui avec Marie, avec tout le paradoxe du bonheur/malheur. On a tellement été heureux durant la dernière année, en sachant que c’était la dernière... C’est quoi le bonheur ? C’est un café avec Marie, même en sachant que ça va peut-être être le dernier», avait-il confié au «Journal de Montréal» en marge du lancement du livre.

L'animateur a aussi passé plus de 25 ans à partager ses réflexions à la barre de diverses émissions, toujours à l’antenne de la société d’État.

Les politiciens et artistes pleurent Serge Bouchard

Le décès de M. Bouchard a créé une onde de choc et suscité de nombreuses réactions de personnalités.

«Le Québec perd un grand sage. Condoléances à tous les proches», a écrit le premier ministre François Legault, sur Twitter.

«J'apprends avec tristesse le décès de l'anthropologue Serge Bouchard. J'envoie mes plus sincères sympathies à ses proches. Moi-même anthropologue de formation, j'ai pu constater de près l'apport de M. Bouchard au savoir québécois. Un grand intellectuel nous quitte», a déclaré la mairesse Valérie Plante.

«L’humain me manquera. La voix me manquera. La sagesse sans complaisance me manquera. L’anthropologue me manque déjà. La monographie de l’au-delà commence aujourd’hui» a souligné le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet.

«Un libre-penseur exceptionnel et une magnifique voix! Triste... » a déclaré Dany Turcotte.

«RIP Serge Bouchard. Un mentor et néanmoins ami. Il m'a transmis l'idée d'une Amérique franco-métisse à hauteur d'homme. Dans un Québec tourmenté et tout écartillé, sa voix apaisante me manque déjà» a souligné Biz, du groupe Loco Locass.

«J'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Serge Bouchard. C'est une grande voix, un homme d’exception remplit de sagesse qui s'éteint aujourd'hui. Ses réflexions auront grandement contribuées à l'avancement de notre société. Merci Serge», a partagé Denis Coderre.

«Quelle tristesse - nous perdons un regard lucide et introspectif sur nous-mêmes. Mes pensées à ses proches», a écrit la chroniqueuse Marie Grégoire.

«L'animateur, anthropologue et auteur Serge Bouchard est décédé. J’avais énormément d’admiration pour cet homme qui s’autoproclamait le Mammouth laineux. Sa contribution à notre société est en effet gigantesque. J'adresse toutes mes condoléances à ses proches» a indiqué le chef du Parti Québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon.

«Un grand Québécois vient de nous quitter: Serge Bouchard. Nous nous sommes connus au Mont-Saint-Louis en 1960 et sommes amis depuis lors. Ses écrits continueront de nous inspirer. Grande tristesse, mais que de beaux souvenirs. Sincères condoléances à sa famille et à ses proches», a partagé Gilles Duceppe.

Un grand Québécois vient de nous quitter: Serge Bouchard.

Nous nous sommes connus au Mont-Saint-Louis en 1960 et sommes amis depuis lors.

Ses écrits continueront de nous inspirer.

Grande tristesse, mais que de beaux souvenirs.

«Je viens d'apprendre le décès de monsieur Serge Bouchard. Mes condoléances à la famille et aux proches. Nous perdons un grand anthropologue, un auteur et un animateur chevronné», a souligné la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

«C’est avec grande tristesse que j’apprends le décès de Serge Bouchard, un grand anthropologue et écrivain du Québec. J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches», a indiqué la ministre de la Culture Nathalie Roy.