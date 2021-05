Un dentiste partage des théories complotistes à ses patients

«Amplification médiatique», «plandémie» et «5G» : voici quelques exemples de propos complotistes que l’on entend largement depuis un peu plus d’un an sur le web.

Certains citoyens ont toutefois eu la surprise d’être exposés à ces théories dans des lettres écrites par leur dentiste.

En effet, le TVA Nouvelles a appris que Carl Benoit, dont le cabinet est situé sur la rue Sherbrooke Ouest, dans le quartier Westmount, à Montréal, a fait parvenir au moins deux lettres à ses patients dans lesquelles il s’exprime sur la pandémie en écorchant les médias.

Jugeant qu’il y a un contrôle de l’information, il estime que le public à de la difficulté à faire un choix libre et éclairé. Bref, pour lui, il y a une forme d’hypnose collective

«J’espère que ce temps d’arrêt et de réflexion nous permettra avec le recul de distinguer le vrai du faux et toute cette amplification médiatique accompagnée du confinement qui contribue, par son impact psychologique et financier, au stress et à l’incertitude», peut-on notamment y lire.

Carl Benoit mentionne également à ses patients que la COVID-19 ne serait ni plus ni moins qu’un complot de l’OMS.

«Plusieurs informations et hypothèses ont retenu mon attention dans ma quête d’explications par rapport à cette pandémie qui m’apparaît de plus en plus comme une plandémie c’est-à-dire comme une pandémie planifiée par l’Organisation mondiale de la Santé(...)», écrit-il.

Le dentiste ajoute : «Comme nous sommes de plus en plus baignés dans cette soupe électromagnétique en particulier avec l’explosion du 5G dans notre environnement, nous devons demeurer informés et vigilants plus que jamais. Soyez prudent si vous demeurez confinés et exposés aux rayonnements électromagnétiques en plus!»

Réaction de l'Ordre des dentistes

Ce n’est qu’aujourd’hui que ces lettres ont été portées à l’attention de TVA et à celle de l’Ordre des dentistes du Québec.

L’organisation s’est d’ailleurs dite préoccupée par la nature des opinions et conseils énoncés par l'un de leurs membres.

«Ceux-ci ne reposent sur aucune base scientifique», affirme l’Ordre des dentistes au sujet des propos de Carl Benoit.

Le président de l’Ordre, le Dr Guy Lafrance, met donc en garde le public face à ce genre de conseils qui pourraient avoir un impact sur leur santé et leur sécurité.

Suivant la façon de faire prévue au Code des professions, cette information a été portée à la connaissance du syndic de l’Ordre qui déterminera de la conduite à suivre dans les circonstances.

Quant au dentiste Carl Benoit, ce dernier a refusé les demandes répétées d’entrevue de TVA Nouvelles et n’a pas voulu réagir à ces allégations.

Voici l'une des lettres envoyées par Carl Benoit

Depuis les Laurentides, le 20 avril 2020

Bonjour chers patients,

Nous traversons ensemble une période historique et pour certains, très difficile.

J’espère que ce temps d’arrêt et de réflexion nous permettra avec le recul de distinguer le vrai du faux et toute cette amplification médiatique accompagnée du confinement qui contribue, par son impact psychologique et financier, au stress et à l’incertitude.

Paradoxalement, cette anxiété contribue à affaiblir notre système immunitaire.

Comme je suis convaincu que cette crise était nécessaire pour sortir de notre hypnose collective et comme je suis convaincu que derrière chaque problème se cache une opportunité j’accueille cette transition avec beaucoup d’optimisme et je vois l’opportunité de bâtir un monde meilleur avec des leaders éveillés, informés, conscients et bienveillants. Nous savons tous en notre âme et conscience que le monde dans lequel nous vivons est loin d’être idéal et cette crise est une chance véritable pour s’en parler et participer au grand ménage.

Plusieurs informations et hypothèses ont retenu mon attention dans ma quête d’explications par rapport à cette pandémie qui m’apparaît de plus en plus comme une plandémie c’est-à-dire comme une pandémie planifiée par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).

À ce stade je ne voudrais pas vous alarmer ni tirer aucune conclusion hâtive mais plutôt vous inviter à découvrir l’envers de la médaille.

Comme le test de dépistage RT-PCR utilisé par la profession médicale pour le diagnostic de la COVID-19 n’a pas été conçu pour dépister spécifiquement les cas de COVID-19 et qu’en plus, selon l’inventeur lui-même du test, pas indiqué pour dépister les infections pulmonaires, je vous invite à la prudence par rapports aux statistiques proposées par les médias. Il semblerait que ce test fait ressortir plusieurs faux positifs.

Si on ajoute à ce fait que tous les décès sont comptabilisés sous la rubrique COVID-19 à partir du moment où les patients sont testés positifs même si la raison de la mort en est tout autre, je vous invite à utiliser votre discernement.

Le livre ‘’The Invisible Rainbow ‘’ par Arthur Firstenberg dresse un parallèle des plus en intéressant entre le rayonnement électromagnétique et la biologie humaine au cours de l’histoire et de l’électrification.

Comme nous sommes de plus en plus baignés dans cette soupe électromagnétique en particulier avec l’explosion du 5G dans notre environnement nous devons demeurés informés et vigilants plus que jamais. Soyez prudent si vous demeurez confinés et exposés aux rayonnements électromagnétiques en plus!

Il est recommandé comme minimum de précautions de fermer le router WiFi et de placer votre téléphone intelligent en mode avion pendant votre sommeil.

Certaines études et hypothèses vont même jusqu’à lier le rayonnement électromagnétique 5G, 60 GHz à l’incapacité d’absorber l’oxygène ce qui pourrait expliquer l’impuissance des médecins à traiter leurs patients en suivant le protocole opératoire indiqué normalement pour les cas d’infection pulmonaire.

Votre santé, votre immunité et votre environnement immédiat est sous votre contrôle. Et par ce temps d’arrêt et de confinement quelle fantastique opportunité de se détoxifier par le jeûne.

Notre corps, par le jeûne, peut éliminer les toxines, les métaux lourds, peut se régénérer, peut s’autoréguler, peut faire le grand ménage de nos cellules mais aussi de notre esprit.

Vous pouvez faire un jeûne d’une journée, de 3 jours ou de 10 jours selon l’objectif fixé.

Pendant le jeûne avec une haleine fétide, une langue chargée et des boutons qui sortent de partout vous ne vous sentirez pas trop attrayant pour sortir en public de toutes façons.

Pendant le jeûne le repos et le sommeil sont à l’honneur. Plus vous laisserai le corps travaillé sur lui-même sans le solliciter par la télé, un travail physique ou intellectuel important, plus le corps pourra opérer sa magie.

Alors c’est pour toutes ces raisons que nous avons une opportunité extraordinaire car nous sommes forcés de s’arrêter.

Toutes les réponses sont dans la nature alors faisons comme la chenille dans son cocon qui jeûne et nous en sortirons aussi comme un papillon éveillé et en santé.

Lorsque le jeûne est complété, votre langue redevient rose et votre haleine parfumée naturellement!

Soyez en santé et nous nous reverrons très bientôt de l’autre côté....de l’autre côté de la médaille!

Dr Carl Benoit DMD