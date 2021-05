Voici le coupable de vos allergies!

Vos yeux piquent, votre nez coule comme un érable au printemps, vous êtes congestionnés et toussez, c’est la faute au pollen! Une spécialiste vous explique comment passer au travers de cette saison des allergies.

«C’est le temps du pollen des arbres, les bourgeons ouvrent, c’est ce qui affecte les gens», informe Marie-Noëlle Primeau, allergologue à la Clinique Allergie Asthme de Montréal.

Une façon de ne pas souffrir d'allergies? Essayer d’éviter les allergènes, prévient la médecin spécialiste, même si la chose n’est pas facile quand le pollen vous complique la vie.

«Premièrement, ne faites pas sécher le linge sur la corde, fermez les fenêtres afin de limiter l’entrée d’air dans la maison. Quand on va dehors après une activité, il faut se doucher, laver ses cheveux, changer nos vêtements», détaille-t-elle.

Deuxième étape, traitez les symptômes d’allergies. «Il ne faut pas minimiser l’impact de ces symptômes sur notre santé, notre bien-être. Il y a des antihistaminiques en vente libre. Les sprays nasaux fonctionnement aussi très bien. On demande au pharmacien et il y en a aussi sous prescription», précise Marie-Noëlle Primeau.

Finalement, si tout ça ne fonctionne pas, vous pouvez faire un traitement de désensibilisation, indique l’allergologue.

«Ce sont de nouveaux produits en comprimés oraux qui contiennent du pollen auquel vous êtes allergiques et qui vous désensibilisent. Il faut les prendre tous les jours quelques mois avant la saison des allergies et pendant la saison des pollens», ajoute-t-elle.

Maintenant habitués au couvre-visage, peut-il vous filer un coup de pouce pour contrer les allergies?

«Le masque pourrait aider s’il est porté en permanence, mais souvent on l’enlève à l’extérieur et à la maison et les pollens continuent à être en contact avec nos muqueuses. De plus, le masque n’empêche pas les pollens d’irriter nos yeux et notre corps», conclut Marie-Noël Primeau.