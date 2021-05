Céline Dion sur scène dès le mois de novembre

On l’attendait à la fin de 2022, mais c’est finalement dès le mois de novembre 2021 que Céline Dion renouera avec Las Vegas avec un nouveau spectacle en résidence qui sera présenté dans un complexe hôtelier flambant neuf, le Resorts World.

D’emblée, dix représentations sont à son horaire, entre les 5 et 20 novembre. D’autres dates suivront.

Tel qu’annoncé au mois d’avril, la diva québécoise ne sera pas seule à utiliser cette nouvelle salle de spectacle de 5000 places. On y verra aussi Carrie Underwood, Katy Perry et Luke Bryan. Comme Céline, les trois stars américaines mettront chacun en vente, le 24 mai, les billets d’une première ronde de six à huit représentations, prévues de décembre à février.

Deux ans et demi après avoir mis un point final triomphal à sa seconde résidence au Ceasars Palace, Céline Dion pourra ainsi de nouveau profiter « du meilleur des deux mondes » que lui offre la capitale du jeu, comme elle l’a expliqué à un groupe de journalistes québécois lors d’une conférence de presse téléphonique, il y a quelques jours

«Vous savez que je suis une mère de famille, j’ai des jumeaux de dix ans. Ce sont des pré-ados. D’être capable d’avoir ce luxe d’être à la maison, d’élever mes enfants et, en même temps, pratiquement tous les soirs, de pouvoir aller performer et partager avec les fans ce que j’adore faire, c’est vraiment pour moi le meilleur des deux mondes. Si j’ai encore cette chance avec Resorts World, un nouveau départ, je ne vois pas pourquoi je n’en profiterais pas.»

Donner aux fans ce qu’ils veulent

Le défi qui l’attend sera de taille. Depuis 2003, elle a donné 1141 concerts devant plus de 4,5 millions à Las Vegas. Comment pourra-t-elle se renouveler dans un contexte où elle n’est plus la seule star à briller sur la Strip?

La chanteuse répond qu’il faut « monter la barre » et « toujours donner le meilleur de soi ». Une règle d’or : donner aux fans, ceux qui l’ont transportée au sommet, ce qu’ils espèrent.

« Il y a donc des incontournables, opine-t-elle. C’est sûr que je vais chanter The Power of Love, c’est sûr que je vais chanter Because You Love Me, pour vous donner quelques titres, mais il ne faut pas que ces chansons deviennent lourdes et vieilles. »

Son travail, explique la star, consiste à leur fournir un «nouvel emballage». À ses diamants, un nouvel écrin.

D’autres dates en 2022?

Sans savoir si la situation de la COVID-19 lui permettra de donner les concerts de la tournée Courage qui sont prévus en août et septembre 2021, au Canada et aux États-Unis (pour l’instant, toutes les dates sont maintenues), la chanteuse se dit impatiente de monter sur scène le 5 novembre.

« Le 5 novembre, ça me donne des frissons, des papillons, de l’énervement », s’enflamme-t-elle.

Même si rien n’a été confirmé à cet effet, il faut s’attendre à ce que la chanteuse québécoise ajoute des représentations au Resorts World en 2022.

Après les dates en novembre, son agenda est libre jusqu’au 25 mai 2022, point de départ d’une série de concerts en Europe qui la tiendra occupée une bonne partie de l’été. Elle sera ensuite de nouveau disponible pour Vegas d’octobre à décembre.

