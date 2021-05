Les développements sur le coronavirus du 12 mai

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23h11

PLANÉTAIRE

Cas: 160 070 288

Morts: 3 326 678

Rétablis: 95 944 462

ÉTATS-UNIS

Cas: 32 813 530

Morts: 583 647

La situation au Canada:

Ontario: 499 412 cas (8374 décès)

Québec: 360 201 cas (11 012 décès)

Alberta: 213 635 cas (2123 décès)

Colombie-Britannique: 137 223 cas (1625 décès)

Saskatchewan: 43 673 cas (508 décès)

Manitoba: 43 143 cas (1000 décès)

Nouvelle-Écosse: 4301 cas (71 décès)

Nouveau-Brunswick: 2024 cas (41 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1166 cas (6 décès)

Nunavut: 594 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 187 cas

Territoires du Nord-Ouest: 120 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 305 776 cas (24 766 décès)

NOUVELLES

22h40 | COVID-19 : Des symptômes neurologiques dans 82 % des cas

Une étude menée à travers le monde de mars à octobre 2020 a démontré que les personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 avaient subi des symptômes neurologiques dans 82 % des cas.

20h45 | Pas de retour à la normale avant 2025 dans les hôtels

L’industrie du tourisme et les voyages mettront des années à reprendre leur plein régime une fois la pandémie de COVID-19 terminée.

20h10 | Une loterie d'un million de dollars pour les vaccinés

Dans un pays qui ne sait plus quoi inventer pour pousser sa population à se faire vacciner, le gouverneur de l'État américain de l'Ohio a annoncé mercredi créer une loterie avec 1 million de dollars à la clé pour les personnes ayant reçu une injection.

19h46 | L’approche du gestionnaire de Christian Dubé pour gérer la pandémie

Tant pour gérer la pandémie de COVID-19 que pour mettre en branle la campagne de vaccination au Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a mis son chapeau de gestionnaire pour redresser les lacunes dans le système de santé.

19h14 | Le directeur de la Santé publique de l’Estrie fait son mea culpa

Le directeur de la Santé publique de l'Estrie, Alain Poirier, a fait son mea culpa mercredi matin, après avoir proposé de garder les élèves du 2e cycle du secondaire en présentiel, malgré le passage en zone rouge de la région lundi.

18h45 | Déficience intellectuelle et vaccination contre la COVID: des doses d'espoir

Alexis Pronovost a 23 ans et vient de traverser une année difficile. Le jeune homme qui vit avec une déficience intellectuelle a dû composer avec une pandémie et des mesures sanitaires dont il avait parfois de la difficulté à saisir le sens et les subtilités.

18h28 | Le Canada attend 655 000 doses d’AstraZeneca la semaine prochaine

Le Canada s’attend à recevoir environ 655 000 doses du vaccin d’AstraZeneca la semaine prochaine, a-t-on confirmé au bureau de la ministre de l’Approvisionnement, Anita Anand.

17h19 | AstraZeneca: des experts en France opposés à son utilisation chez les moins de 55 ans

Un groupe d'experts réuni par l'Agence française du médicament (ANSM) a émis mercredi des «réserves» quant à l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 chez les moins de 55 ans, «au vu du risque» de rares thromboses et «du bénéfice individuel attendu plus limité».

16h34 | Déconfinement: les activités extérieures doivent être en haut de la liste, dit Gabriel Nadeau-Dubois

L'assouplissement des règles autour des activités extérieures devra figurer au tout début du plan de déconfinement que présentera le gouvernement Legault sous peu, estime le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

16h31 | Estrie: deux MRC veulent revenir en zone orange

En zone rouge depuis lundi comme le reste de la région sanitaire de l’Estrie, les MRC de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska demandent à la santé publique et au gouvernement de revenir en zone orange.

16h06 | L'Ontario et le Québec percutent un dos d'âne

Le Québec et l'Ontario ont trouvé un dos d'âne sur leur route respective, mercredi, alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a connu un petit soubresaut dans ces deux provinces.

Après deux journées à 660 et 662 cas, le bilan du Québec est remonté à 745 infections mercredi, tandis que 11 décès ont été signalés, tandis qu'un a été retiré du total après réévaluation.

14h54 | Des cliniques de vaccination sans rendez-vous au Cégep de la Gaspésie et des Îles

La vaccination contre la COVID-19 va bon train en Gaspésie. Le réseau de la santé va même déployer des cliniques sans rendez-vous dans deux campus du cégep de la région au cours des prochains jours.

Ces cliniques se dérouleront vendredi 14 mai et lundi 17 mai aux campus de Gaspé et de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

14h48 | Une clinique sans rendez-vous au Palais des congrès

Dès jeudi matin, les Montréalais qui n’ont pas encore pris leur rendez-vous et qui souhaitent se faire vacciner pourront le faire à une clinique sans rendez-vous du centre de vaccination du Palais des congrès.

«Il y aura des centaines de doses chaque jour qui seront offertes en sans rendez-vous au palais des congrès. J’invite donc les gens qui n’ont pas eu le temps de prendre rendez-vous et qui sont prioritaires», a indiqué en entrevue à LCN, la PDG du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Sonia Bélanger.

11h46 | Jour J pour la vaccination sans conditions en France

Au premier jour de la vaccination contre la COVID-19 pour tous les adultes qui ont pu avoir un rendez-vous, la France progresse vers le cap des 20 millions de premières injections à la mi-mai, malgré la désaffection pour l'AstraZeneca.

Depuis mercredi, tous les adultes peuvent en théorie se rendre dans un centre de vaccination, sans condition d'âge ou de santé.

11h45 | Léger regain des cas à Québec

La région de Québec enregistre mercredi un léger rebond de ses nouveaux cas de COVID-19, avec 60 nouvelles infections.

Chaudière-Appalaches remonte elle aussi près de la barre des 100 cas, avec 94.

11h32 | Les vaccins à ARN messager semblent efficaces contre le variant indien

Les vaccins anti-COVID utilisant la technologie de l'ARN messager, comme ceux de BioNtech/Pfizer et Moderna, semblent efficaces contre le variant à l'origine d'une flambée des cas en Inde, a indiqué mercredi l'Agence européenne des médicaments (EMA).

11h | Le Québec compte 745 nouveaux cas

Le Québec rapporte 745 cas de COVID-19 et 11 décès portant le total à 360 201 personnes infectées et 11 012 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 660 infections et 9 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 12 MAI 2021

- 360 201 personnes infectées (+745)

- 11 012 décès (+11)

- 530 personnes hospitalisées (-10)

- 126 personnes aux soins intensifs (-2)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 38 277 pour un total de 9 025 240

- 74 391 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 918 884

Le Québec compte 5310 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ.

10h30 | Québec lance un appel aux jeunes pour la vaccination: voyez l'entrevue avec Philippe Léger, chroniqueur au Journal de Montréal

9h54 | Bonne nouvelle pour les Québécois fortement immunosupprimés. Ils pourront recevoir leur seconde injection du vaccin 28 jours après la première plutôt que 4 mois plus tard

9h45 | Près de 8000 $ d’amendes pour un party de mineurs

Des jeunes voulant faire le party à Témiscouata-sur-le-Lac, sans égard pour les règles sanitaires, ont plutôt écopé de 14 constats d’infraction et de plus de 7800 $ en amendes.

9h40 | La FCCQ pour un passeport vaccinal pour les réouvertures d’entreprises et les voyages

Québec doit mettre en place rapidement un passeport vaccinal afin de permettre la réouverture des commerces et la tenue des grands évènements, a réclamé la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) mardi.

8h50 | Un filet placé en travers du Gange pour repêcher des morts de la COVID-19

Les autorités du nord de l'Inde ont déclaré avoir installé un filet en travers du fleuve Gange, après la découverte de dizaines de corps échoués, victimes présumées de la COVID-19.

6h00 | La pandémie aurait pu être évitée

La pandémie de COVID-19 qui a tué plus de 3,3 millions de personnes, en a infecté des dizaines de millions d'autres et terrassé l'économie mondiale «aurait pu être évitée», selon des experts indépendants mandatés par l'OMS.

5h01 | Un filet placé en travers du Gange pour repêcher des morts de la COVID-19

5h00 | Cégeps: un examen de français à distance qui ne fait pas l’unanimité

L’épreuve uniforme de français au collégial se déroulera en ligne et à distance pour la toute première fois la semaine prochaine, une formule controversée qui ouvre la porte à la tricherie et aux iniquités, selon des étudiants et des enseignants qui réclament son annulation, comme ce fut le cas lors des deux dernières sessions.

1h42 | Polynésie: pour la 1ère fois depuis juillet 2020, aucun cas de COVID en 24h

La Polynésie française n'a détecté aucun nouveau cas de COVID-19 entre lundi et mardi, et l'épidémie est en net recul depuis janvier, a annoncé la direction de la Santé.

0h42 | Nauru a vacciné toute sa population adulte, un «record mondial»

Nauru, minuscule île du Pacifique, s'est félicitée de détenir le «record mondial» de vaccination contre la COVID-19, l'ensemble de sa population adulte ayant un reçu une première dose.

0h08 | Plus de 250 000 décès liés à la COVID au total depuis le début de la pandémie

L'Inde a franchi la barre des 250 000 décès dus au coronavirus, selon des données officielles mercredi, alors que la pandémie continue de faire rage dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants.