Foodtastic met le grappin sur Copper Branch

L’enseigne Copper Branch, dont les finances ont été marquées au crayon rouge en 2020, passe dans le giron de Foodtastic, a appris Le Journal.

L’an dernier, la chaîne montréalaise de restaurants végétaliens, qui a vu le jour en 2014, s’était placée sous la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Ce dossier était piloté par le syndic BLT Lapointe & Associés.

Mercredi, Foodtastic est devenue propriétaire de la bannière qui compte, aujourd’hui, 55 restaurants franchisés au Canada, aux États-Unis et en Europe. Le groupe, selon la nouvelle direction, emploie 500 travailleurs.

D’ici trois ans, Foodtastic, qui a multiplié les transactions dans le secteur de la restauration ces dernières années, espère doubler la taille de Copper Branch au Canada. On y retrouve 43 restaurants, dont 16 au Québec.

«Oui, nous allons grossir. Nous allons utiliser notre plateforme Second Cup pour y parvenir» a indiqué le président et chef de la direction, Peter Mammas, préférant ne pas dévoiler le montant pour cette acquisition.

«On veut doubler notre nombre de succursales au pays dans les prochains 36 mois», a poursuivi l’homme d’affaires. Il espère réaliser cette expansion avec l’aide de franchisés et également en ouvrant des comptoirs corporatifs.

Aussi à l’étranger

Pour les points de vente aux États-Unis et en Europe, il y en a une dizaine, M. Mammas dit vouloir analyser ces marchés. Copper Branch avait ouvert sa première succursale en France, en 2019.

«Nous avons déjà commencé à discuter avec certains franchisés. À Nashville, il veut ouvrir deux autres succursales», a confié M. Mammas.

Pour expliquer en partie les difficultés financières de la chaîne, La Presse écrivait à l’automne dernier que Copper Branch, qui a été mis au monde par l’homme d’affaires Rio Infantino, aurait été victime d’une fraude de près d’un million de dollars réalisée par un ex-employé. Le compte de banque de la compagnie aurait également été saisi par un prêteur.

Même PDG

M. Mammas a mentionné au Journal, mercredi, que Rio Infantino ne sera plus impliqué dans l’organisation. La PDG de Copper Branch, Trish Paterson, demeurera toutefois en poste.

«Cette relation nous permettra d’agir d’une manière plus rapide et efficace pour apporter la bannière Copper Branch à une nouvelle clientèle mondiale tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et les ressources pour nos franchisés», a déclaré pour sa part Mme Paterson.

En février, rappelons que Foodtastic a avalé la quasi-totalité des actifs de Second Cup auprès de la société ontarienne Aegis Brands. La transaction impliquait environ 190 succursales au pays. La direction espère réaliser d’autres transactions d’envergure d’ici la fin de l’année.

Foodtastic possède, aujourd’hui les bannières Au Coq, Rôtisseries Benny, La Belle et La Bœuf, L’Gros Luxe, Chocolato, La Chambre, Monza, Carlos & Pepe’s, Souvlaki Bar et Nickels. Le groupe compte plus de 370 restaurants.