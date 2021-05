Manif anti-COVID à Val-David: la mairesse fait appel à la SQ

La mairesse de Val-David, Kathy Poulin, voit d’un très mauvais œil la présence de manifestants qui ont l’intention de se rassembler dans sa petite municipalité, samedi en début d’après-midi, pour la «liberté».

Préoccupée à l’idée que des gens viennent manifester dans le village des Laurentides, comme ils l’ont fait près du Stade olympique récemment, Mme Poulin a déjà prévenu les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et souhaite l’émission de constats d’infraction.

«Comme chaque fois qu’il y a des manifestations, et il y en a beaucoup dans notre petit village de 5000 habitants, j’ai communiqué avec la SQ pour les aviser et leur demander d’intervenir. Ils sont présents chaque fois et ils ont déjà donné des contraventions. Comme toutes les municipalités, nous faisons beaucoup d’efforts pour contrer la propagation de la COVID et la majorité des citoyens respectent les mesures. Plusieurs manifestants proviennent de l’extérieur du village», indique la mairesse.