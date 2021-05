Pas de retour à la normale avant 2025 dans les hôtels

L’industrie du tourisme et les voyages mettront des années à reprendre leur plein régime une fois la pandémie de COVID-19 terminée.

Alors que 2020 s’annonçait comme une année record dans l’hôtellerie au Québec, au sein de l'industrie, on est déjà en train de faire le deuil de l'année 2021.

Si bien que les hôteliers québécois prévoient un retour à des taux d'occupation normaux dans 4 ans seulement, soit en 2025.

«Le temps de rebâtir la confiance des organisateurs d'événements - je pense aux congrès, entre autres -, que la confiance des voyageurs revient. On en a pour quelques années avant de retrouver des niveaux qui s'apparente à ce qu'on connaissait avant la pandémie», juge Ève Paré, présidente de l’Association des hôtels du Grand Montréal.

Au Centre Sheraton, deuxième plus gros hôtel de Montréal, à peine une trentaine des 825 chambres sont occupées.

«On parle d'un taux d'occupation de 4, 5, 6, 7% depuis le début de l'année. Ce qui est important, c'est de préserver notre main-d'œuvre», indique Bertil Fabre, directeur général de cet hôtel du centre-ville, qui raconte que nombreux employés se sont trouvés un nouvel emploi.

Et chez les organisations qui reçoivent les touristes étrangers au Québec et au Canada, les temps sont durs. On espère que la réouverture des frontières ramènera la clientèle d'ici la fin de l'année. Mais ce sont des vœux bien plus qu'une certitude.

«On est vraiment à la merci des ouvertures des frontières. C'est vraiment ça qui va déterminer s'il y aura une clientèle qui va venir plus tard cet été, peut-être au début de l'automne, du point de vue des États-Unis. Même du point de vue international, au niveau de la France et tout ça, on sent qu'il y a quand même un intérêt pour revenir ici en 2021», mentionne Laurent Plourde, président de l’Association des agences réceptives et forfaitistes.

Les hôteliers de Montréal comptent beaucoup en attendant sur le tourisme local et canadien. Et ils espèrent que les Québécois feront un détour par la métropole pour la redécouvrir.