Greyhound met fin pour de bon à ses liaisons intérieures au Canada

Le transporteur de passagers par autocar Greyhound met fin définitivement à ses liaisons intérieures restantes au Canada, soit au Québec et en Ontario, «en raison du déclin soutenu de l'achalandage» dans ces provinces. La mesure affecte 400 travailleurs.

Dans un communiqué, jeudi midi, la compagnie a indiqué que l’entrée en vigueur de la mesure était immédiate.

«Tous les itinéraires en Ontario et au Québec [...] à l'égard desquels les services étaient temporairement suspendus depuis le mois de mai 2020 [sont] définitivement fermés», a mentionné Greyhound Canada.

Les itinéraires touchés sont: Toronto-Ottawa-Montréal, Toronto-London-Windsor, Sudbury-Ottawa/Toronto, Toronto-Kitchener/Guelph/Cambridge, Toronto-Niagara Falls et Ottawa-Kingston.

Les services de la maison mère américaine Greyhound Lines entre des villes des États-Unis et du Canada, dont les liaisons entre Montréal et Boston et New York, ne sont toutefois pas affectés par cette décision.

«Nous sommes sincèrement désolés de l'impact qu'une telle décision aura sur notre personnel et nos clients, ainsi que les communautés que nous avons eu le privilège de servir durant toutes ces années, a affirmé Stuart Kendrick, vice-président principal, chez Greyhound Canada. Une année complète sans revenus a rendu malheureusement impossible la poursuite de nos activités.»

Greyhound avait commencé à réduire son offre de service au Canada ces dernières années à cause, notamment, d’une baisse d’achalandage. Dans son communiqué, jeudi, l’entreprise a aussi blâmé pour expliquer la baisse de ses affaires au Canada «les conséquences d'un contexte de transport changeant et de plus en plus difficile, y compris la déréglementation et les subventions accordées aux concurrents comme VIA Rail et d'autres systèmes appartenant à l'État».

En 2018, elle avait suspendu son service dans l'ouest du Canada, mais l’avait maintenu en Ontario et au Québec.

«La pandémie et les restrictions imposées aux déplacements pour tenter d'assurer la sécurité des Canadiens ont entraîné une autre baisse dramatique d'environ 95 % de ses volumes d'affaires normaux avant la suspension de tous les services en mai 2020», a également déploré Greyhound Canada en annonçant la fin de ses activités intérieures canadiennes.

Le syndicat réagit

Le syndicat ATU (Amalgamated Transit Union ou Syndicat uni du transport, en français) a vite réagi à l’annonce, déplorant que «des milliers de Canadiens seront abandonnés à leur sort, et [que] plus de 400 travailleurs se retrouvent sans emplois» dans la foulée de cette décision. Il s’agit d’employés canadiens, a pu se faire confirmer l’Agence QMI.

«Pendant de nombreuses années, Greyhound Canada a été le seul moyen de transport permettant de relier les personnes vivant dans les petites localités du Canada aux grandes villes [...], a indiqué John Costa, le président d’ATU International. Aux États-Unis, nous avons pu obtenir un financement de secours essentiel pour l'industrie des autocars qui a été dévastée par la pandémie et nous poursuivons nos efforts pour en obtenir plus. Nous demandons au gouvernement Trudeau de faire de même pour sauver ce [moyen de connexion ultime] et ce moyen de subsistance pour des milliers de Canadiens.»