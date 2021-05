Pierre Karl Péladeau renonce à acheter Air Transat

Le grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, qui avait déposé deux offres pour faire l’acquisition de Transat se retire du dossier.

En entrevue après l’assemblée des actionnaires de l’entreprise, ce dernier a affirmé que l’actionnaire principal Letko Brosseau souhaitait obtenir plus de 5 $ par action pour le voyagiste. «Je ne suis pas d’accord avec son appréciation», a-t-il affirmé.

M. Péladeau avait déposé deux offres dans le passé pour faire l’acquisition de Transat.

«Et cela n’a jamais été présenté aux actionnaires», s’est-il désolé.

«Je n’ai plus d’intérêt actuellement. Si je fais une nouvelle proposition, je sais que ça ne passera pas. Alors, à quoi ça sert d’en faire une si on sait que le plus important actionnaire va refuser», a-t-il affirmé.

Le mariage entre Air Canada et Transat s’est abruptement terminé en avril dernier par le rejet des autorités de régulation en Europe qui y voyaient un problème au niveau de la concurrence.