Procès de François Asselin : «ç’a été comme un tremblement de terre»

Journée marquée par l’émotion, jeudi, au procès du présumé meurtrier François Asselin à Trois-Rivières. C’était le début de la preuve concernant le meurtre de François Lefebvre, ancien collègue de l’accusé, tué dans une chambre de motel à Sherbrooke en 2018.

L’ex-conjointe de la victime a livré un témoignage poignant et la fille de Lefebvre a éclaté en sanglots lors de la présentation de la preuve. Pendant plus d’une heure, la première a livré un témoignage émotif sur les derniers moments qu’elle a passé avec lui.

Dans le cadre de son travail, l’homme a pris la direction de Sherbrooke avec l’accusé le 15 mai 2018. Or, son ex-conjointe a souligné que Lefebvre, un résident de la Mauricie, ne voulait plus travailler à l’extérieur de la région pour de longue période.

«Il avait dit à son patron que ça allait être son dernier voyage. J’étais très triste le matin de son départ», a-t-elle déclaré.

Devant le jury, la dame a soutenu lui avoir parlé quelques heures avant le drame, soit dans la soirée du 16 mai 2018 pendant les deux collègues de travail se trouvaient dans une chambre de motel ensemble.

«Tout semblait normal, Asselin et mon conjoint avaient une bonne connexion.»

C’est le lendemain qu’elle a reçu un appel d’un enquêteur de la Sûreté du Québec, lui demandant de se diriger vers Sherbrooke, lui disant «que quelque chose de grave était arrivé à François».

C’est à ce moment que la dame a éclaté en sanglots en mentionnant au jury que l’annonce «était comme un tremblement de terre», et qu’elle n’y croyait pas à ce moment.

Son témoignage a été suivi par celui d’un enquêteur en identité judiciaire de la Sûreté du Québec. Il a présenté les photos de la scène de crime dans la chambre du motel, mais aussi celles du cadavre enveloppé dans des couvertures et une pellicule de plastique, déposé dans une boîte par l’accusé. C’est à ce moment que la fille de Lefebvre a quitté la salle, horrifiée devant les images du crime commis contre son père.

Des collègues de travail ont aussi témoigné. L’un d’eux, employé de Martel Express en 2018, a relaté avoir entendu une dispute en plein milieu de la nuit, lui qui était voisin de chambre d’Asselin et de sa victime. «Je ne savais pas d’où ça venait. Ça n’a pas été long, environ 30 secondes.»

Le matin du 17 mai, il a croisé l’accusé dans la cour du motel lorsqu’il déposait une «grosse boîte dans son camion». Quand le travailleur lui a demandé où se trouvait Lefebvre, l’accusé a répondu «qu’il était malade».

C’est chez Ovation Logistics de Sherbrooke qu’Asselin a livré la boîte contenant le corps. Rendu sur place, il aurait demandé à un employé de se débarrasser de celle-ci «parce qu'elle était pleine de boue».

Or, selon le témoignage de cet employé, l’accusé avait l’air «intoxiqué et dérangé», ce qui a mis la puce à l’oreille et incité les responsables de l’entrepôt à ouvrir la boite. Dès lors, la police de Sherbrooke a été appelée sur les lieux et selon deux témoignages entendus jeudi, François Asselin chantait «Il est où le bonheur» de Christophe Maé en attendant son arrestation.

Le procès reprendra vendredi avec les témoignages d’autres collègues, mais aussi de policiers de la police de Sherbrooke qui sont intervenus sur les scènes de crimes.