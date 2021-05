EN IMAGES | Incendie à Beauharnois: un corps retrouvé dans les décombres

Un corps a été retrouvé dans un immeuble à logements qui a pris feu dans la nuit de jeudi à vendredi, à Beauharnois, en Montérégie.

L’incendie s’est déclaré vers 1 h 20 dans un bloc appartements, situé sur le chemin Saint-Louis, près de la rue Leduc.

Une quarantaine de pompiers ont été nécessaires pour maîtriser le brasier.

Une quinzaine de résidents ont été évacués et pris en charge par la Croix-Rouge.

«Malheureusement un corps a été retrouvé sans vie à l’intérieur», a indiqué le Service de police de Châteauguay, vendredi matin.

Pascal Girard/AGENCE QMI

L’identité de la victime n’a pas été révélée. Les enquêteurs du Service de police de Châteauguay ainsi que le Service en identité judiciaire de Châteauguay et de la Sureté du Québec se rendront sur place pour examiner la scène et déterminer la cause de l’incendie.

«Il n’y a aucun élément, pour le moment, qui nous porte à croire que l’incendie serait de nature criminelle», a-t-on toutefois précisé.