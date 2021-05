Traqué depuis trois jours, l'auteur d'un double meurtre se rend en France

L'auteur d'un double meurtre dans le sud de la France, en fuite depuis trois jours et traqué par 350 gendarmes, s'est rendu sans violence vendredi soir.

«L'homme recherché depuis mardi dans le Gard (sud) s'est rendu», a écrit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, remerciant «tous les agents de l'État pour leur mobilisation exceptionnelle, jour et nuit, durant ces trois derniers jours».

Valentin Marcone, 29 ans, était caché dans la forêt depuis mardi matin après avoir abattu son patron et un de ses collègues dans la scierie où il travaillait, dans le village des Plantiers (sud).

AFP

Plus de 350 gendarmes aidés d'hélicoptères, de drones et de chiens étaient à sa recherche.

«L’individu a été interpellé à 19h25 près de l’église de Saint-Marcel de Fontfouillouse, dans la zone de recherche», a précisé une autre source proche de l'enquête, en évoquant aussi une «reddition sans résistance».

«Il était en tenue complète de camouflage. Il était terré. On venait de trouver sa cache quelques instants avant qu’il ne se rende», a indiqué une autre source proche de l'enquête. «Il a sans doute senti que tout se resserrait contre lui, qu’il n’avait pas de possibilité de fuite».

AFP

Adepte du tir sportif, à priori armé d'un pistolet, sans doute celui avec lequel il a commis ses deux meurtres, et d'un fusil équipé d'une lunette de visée, le jeune homme est marié et père d'une fillette d'un an.