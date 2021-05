Toronto prolonge l’annulation des festivals et grands événements

La Ville de Toronto a pris la décision d’annuler tous les festivals et autres grands rassemblements publics jusqu’au 6 septembre prochain dans l’optique de continuer à ralentir la propagation du COVID-19.

C’est ce qu’a fait savoir vendredi l’administration du maire John Tory, tout en disant comprendre l’importance de ces événements «pour la vitalité, la qualité de vie et la prospérité de Toronto».

Néanmoins, la Ville a tenu à préciser que de tels grands rassemblements publics nécessitent de longs délais de planification et présentent des risques de santé publique plus élevés étant donné la complexité à respecter la distanciation physique, notamment.

«La Ville et la grande majorité des résidents de Toronto font tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter la propagation du COVID-19 et se faire vacciner, a confié le maire par communiqué. Nous continuerons de soutenir les événements majeurs de la ville en ces temps difficiles et ferons tout notre possible pour nous assurer qu'ils reviennent plus forts en 2022.»

Avec 2759 nouveaux cas de COVID rapportés jeudi, l’Ontario a dépassé le cap symbolique des 500 000 contaminations depuis le début de la pandémie (502 175 cas, dont 774 dans la région de Toronto).

Le premier ministre Doug Ford a prolongé jusqu’au 2 juin le décret ordonnant de rester à domicile. «Bien que nous observions une tendance positive à la suite des mesures de santé publique mises en place, nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde», a-t-il dit.