TVA Sports en mode séries avec vous!

Le réseau TVA Sports passe en mode séries et, encore cette année, le public sera mis à contribution dans le cadre de cette couverture.

L'équipe de TVA Sports invite ainsi les amateurs à envoyer des photos de leurs installations extérieures pour visionner le hockey des séries. En écrivant à l’adresse fanstvasports@tva.ca, ils auront la chance de voir leurs photos être diffusées en ondes et être republiées sur les médias sociaux.

Tout au long des séries, les amateurs pourront par ailleurs utiliser les mots-clics #seriescoupestanley et #TVASports pour échanger avec l'équipe de TVA Sports sur Facebook et Twitter.

Dès le 15 mai, la chaîne sera la seule destination hockey pour tous les matchs des séries de la Ligue de hockey et pour suivre toute l’action du Canadien de Montréal. Près de 90 matchs menant à la finale de la Coupe Stanley seront diffusés à TVA Sports, TVA Sports 2 et TVA Sports direct. Le tout s’amorcera ce samedi, dès 19h, avec le premier affrontement opposant les Bruins de Boston aux Capitals de Washington sur les ondes de TVA Sports 2.

Le Canadien face aux Leafs

Pour la première fois depuis 1979, le Canadien a rendez-vous avec les Maple Leafs de Toronto en première ronde des séries. Le premier match opposant la troupe de Dominique Ducharme à Auston Matthews et sa bande aura lieu en direct de Toronto, le jeudi 20 mai dès 19 h. Félix Séguin, Patrick Lalime, Renaud Lavoie et Marc-André Perreault suivront les deux équipes, tant à Montréal qu’à Toronto.

L’animateur Louis Jean et ses collaborateurs Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse mettront la table et feront l’analyse de tous les matchs du Tricolore. L’équipe de TVA Sports présentera une émission d’avant-match de 30 minutes en semaine et de 60 minutes le week-end afin d’offrir un survol complet de toute l’action dans le circuit Bettman.

Trois matchs ce dimanche

Après le premier match des séries entre les Bruins et les Capitals présenté ce samedi, ce sera du hockey mur à mur à TVA Sports alors que trois matchs sont notamment au programme le dimanche 16 mai : dès midi, Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh croiseront le fer avec Anthony Beauvillier et les Islanders de New York. Ce match sera suivi par le premier affrontement entre le Wild du Minnesota et les Golden Knights de Vegas. Puis, pour conclure le tour du chapeau, dès 19h, le Lightning de Tampa Bay amorcera la défense de son titre dans la bataille de la Floride face aux Panthers et Jonathan Huberdeau.