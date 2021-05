Un contrat de 1,1 million $ pour un télescope spatial canadien

L’agence spatiale canadienne a octroyé un contrat de 1,1 million $ à deux professeurs de l’Université Bishop’s à Sherbrooke et de l’Université Western, en Ontario, pour le développement d’un télescope spatial canadien.

• À lire aussi: Québec investit 8 millions $ pour du contenu immersif spatial

• À lire aussi: Les satellites, l’espoir des régions éloignées

• À lire aussi: Un Montréalais membre du premier équipage privé vers l’espace

«Un nouveau télescope spatial canadien serait un outil inestimable pour en apprendre encore davantage à propos des nombreux systèmes planétaires découverts au-delà de notre système solaire au cours des dernières années», a indiqué vendredi par voie de communiqué le Pr Jason Rowe, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Astrophysique exoplanétaire au Département de Physique et d’astronomie de l’Université Bishop’s.

La mission Observation photométrique des transits extrasolaires (ou POET) prévoit donc d’utiliser un télescope en orbite pour caractériser des planètes extrasolaires connues, mais aussi pour découvrir des exoplanètes semblables à la Terre d’ici 2026.

«La mission proposée pour détecter et étudier des planètes extrasolaires a reçu un classement élevé dans la catégorie des missions de taille modeste, et pourrait devenir le prochain télescope spatial du Canada», a expliqué le Pr Stanimir Metchev, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les Planètes extrasolaires de l’Institute for Earth and Space Exploration de l’Université Western.

Le télescope POET serait donc entièrement canadien, contrairement aux télescopes Hubble et James Webb Space Telescope. L’engin spatial sera ainsi fourni par le Space Flight Laboratory de l’Université de Toronto (UTIAS-SFL), alors que le télescope et les systèmes de contrôle seront donnés par ABB.