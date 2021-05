Baisse des cas à Québec et chute importante au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de cas de COVID-19 a diminué dans la région de la Capitale-Nationale, tout comme le nombre d’hospitalisations. Les nouvelles sont encourageantes au Bas-Saint-Laurent où le nombre de cas a chuté depuis la veille.

Dans son bilan mis à jour samedi, la Capitale-Nationale compte 46 nouvelles infections, soit 24 cas de moins que la veille. Le nombre de cas enregistrés au cours des trois derniers jours laisse présager une embellie ou du moins une stabilité dans la région. Entre le 11 et le 13 mai, le nombre de nouveaux cas oscillait entre 60 et 70.

La région n’a enregistré aucun nouveau décès. À ce jour, 32 172 infections ont été dénombrées sur le territoire, ainsi que 1102 pertes de vie.

Le Bas-Saint-Laurent a vu son nombre de cas chuter, passant de 50 cas enregistrés vendredi, à 15 cas samedi.

La région a enregistré un décès au cours des sept derniers jours.

Le nombre de cas légèrement diminué dans Chaudières-Appalaches (+77, 18 266), sept cas de moins que la veille, selon le bilan de samedi. Au cours des sept derniers jours, on déplore six nouveaux décès sur ce territoire. À ce jour, 337 individus ont perdu leur combat contre la COVID-19 dans la région.

Hospitalisations en baisse

Le nombre total de patients hospitalisés a diminué au cours des 24 dernières heures (-2) dans la région de la Capitale-Nationale tandis que dans Chaudières-Appalaches, une personne de plus a été hospitalisée, ce qui porte le total à 54 et 34 personnes hospitalisées, respectivement.

Au Québec

On enregistrait 760 nouvelles infections à l’échelle provinciale, samedi, et hui décès de plus. À ce jour, on compte 362 580 personnes infectées et 11 032 décès depuis le début de la pandémie.

On comptait 509 hospitalisations, soit 21 de moins que la veille, incluant 120 personnes aux soins intensifs, soit trois de moins que la journée précédente.

Plus de 98 567 doses de vaccin ont été administrées vendredi dans la province, pour un total de 4 230 079 doses.