VIDÉO | Immeuble en feu: un chat saute en bas de cinq étages et part tranquillement

Si les chats ont bel et bien neuf vies, celui-ci en a probablement utilisé une en sautant en bas de cinq étages pour fuir un immeuble en feu, jeudi, à Chicago.

Pris sur le bord d’une fenêtre, le félin noir s’est lancé dans le vide pour atterrir quelques mètres plus loin... et cinq étages plus bas.

Dans la vidéo, on peut voir la bête atterrir sur le terrain gazonné en effectuant un petit rebond, puis quitter les lieux comme si de rien n’était.

Malheureusement, après cet événement, le chat appelé Hennessy n’est jamais rentré à la maison, selon ce que rapporte CNN.

Ses propriétaires ont affirmé qu’il s’agissait d’un chat d’intérieur qui ne va jamais à l’extérieur.

Les voisins aident les propriétaires de l’animal à le retrouver.