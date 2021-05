Courir pour promouvoir la santé mentale

Quatre infirmières ont décidé de parcourir plus d’une cinquantaine de kilomètres à Montréal pour encourager leurs collègues et pour leur rappeler de faire attention à leur santé mentale.

Les quatre professionnelles de la santé, Sarah Bachand, Natalia Mursa Curchi, Rosein Yilmaz et Mélanie Myrand, ont pris le départ à l’Hôpital du Lakeshore vers 8 h dimanche matin et devraient arriver autour de 14 h 30 au Belvédère du Mont-Royal.

Les instigatrices ont affirmé que c’est la course à pied, et plus largement l’exercice physique, qui leur a permis de passer au travers de cette difficile année.

Elles invitent donc les gens qui le souhaitent à bouger avec elles et à promouvoir le sport auprès de leurs proches.

Les quatre infirmières ont aussi dédié leur course à une collègue, Sonia Brown, qui s’est enlevé la vie dernièrement.

Tout au long de la journée, elles passeront devant neuf hôpitaux et trois CHSLD, où elles laisseront des pancartes et des mots d’encouragement à leurs collègues.

Cette course s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la profession infirmière qui se déroulait du 10 au 16 mai. Les dons amassés lors de l’événement seront remis à Mouvement Santé mentale Québec.