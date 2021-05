Meilleur bilan depuis mars dans Chaudière-Appalaches

La situation a continué à s'améliorer dans la région de Québec, dimanche, tandis que le nombre de nouvelles infections à la COVID-19 a chuté à son plus bas niveau depuis mars au sud de la Capitale-Nationale.

Avec 48 contaminations de plus, la vieille capitale et ses environs affichent un bilan très similaire aux 46 cas annoncés samedi, qui témoignent d'une amélioration après trois journées de 60 cas et plus. Aucun nouveau décès n'a été déploré à Québec.

C'est toutefois au sud du fleuve que les choses se sont le plus améliorées, alors que seulement 56 infections ont été recensées dans Chaudière-Appalaches. Il s'agit, de loin, du meilleur bilan dans la région durement éprouvée par le virus depuis la fin du mois de mars.

La région revient de loin, elle qui affichait jour après jour plus de 200 cas il y a un mois à peine, à la mi-avril, particulièrement en raison d'éclosions majeures en Beauce et dans la région des Etchemins. La Chaudière-Appalaches se maintenait encore à plus de 80 cas par jour au courant de la dernière semaine, un nombre qui avait chuté à 77 samedi.

Du côté du Bas-Saint-Laurent, l'accalmie constatée samedi avec l'annonce de seulement 15 infections aura été de courte durée. Le bilan de la région a remonté à 48 infections dimanche, un nombre dans la lignée de ceux affichés au cours de la dernière semaine.