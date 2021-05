EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 17h05

PLANÉTAIRE

Cas: 163 234 776

Morts: 3 382 692

ÉTATS-UNIS

Cas: 32 961 514

Morts: 586 252

CANADA

Ontario: 509 316 (8485 décès)

Québec: 363 847 cas (11 042 décès)

Alberta: 218 961 cas (2143 décès)

Colombie-Britannique: 138 304 cas (1634 décès)

Saskatchewan: 44 531 cas (517 décès)

Manitoba: 45 149 cas (1010 décès)

Nouvelle-Écosse: 4736 cas (72 décès)

Nouveau-Brunswick: 2063 cas (41 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1193 cas (6 décès)

Nunavut: 624 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 191 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 121 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 329 139 cas (24 956 décès)

NOUVELLES

16h32 | Les terrasses de restaurants pourront rouvrir le 28 mai au Québec

Québec annoncera mardi que les terrasses des restaurants pourront rouvrir à l’échelle de la province dès le 28 mai, a appris TVA Nouvelles.

16h14 | Les vaccins de Pfizer et Moderna devraient rester efficaces contre le variant indien

Les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces contre le variant indien du coronavirus, selon des travaux préliminaires menés par des scientifiques américains et rendus publics lundi.

AFP

15h14 | Pas de regrets chez les vaccinés d’AstraZeneca

Malgré les tribulations du vaccin d’AstraZeneca, actuellement suspendu dans plusieurs provinces, rares sont les Canadiens ayant reçu une première dose de ce vaccin mal-aimé qui éprouvent un sentiment de regret.

AFP

14h56 | La Dre Mylène Drouin honorée par la Ville de Montréal

La Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal, a reçu lundi le titre de citoyenne d’honneur de la Ville de Montréal pour son rôle depuis le début de la pandémie de COVID-19.

PHOTO COURTOISIE VILLE DE MONTRÉAL

12h45 | Les rassemblements extérieurs privilégiés?

Le gouvernement Legault devrait privilégier les rassemblements extérieurs dans son plan de déconfinement.

12h44 | Le vaccin de Pfizer peut être conservé au réfrigérateur pendant un mois

Le régulateur européen des médicaments a approuvé lundi le stockage du vaccin Pfizer/BioNTech contre la COVID-19 au réfrigérateur pendant une période pouvant aller jusqu'à un mois, une décision qui pourrait accélérer son déploiement dans l'Union européenne.

AFP

11h54 | AstraZeneca: quatre nouveaux cas de thromboses, dont deux décès en France

Quatre nouveaux cas de thromboses (caillots) atypiques associés au vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca, dont deux décès, sont survenus en France entre le 23 avril et le 6 mai, selon les autorités sanitaires.

Photo AFP

11h30 | Meilleur bilan quotidien depuis septembre pour Québec

La Capitale-Nationale enregistre lundi son meilleur bilan quotidien depuis 8 mois avec seulement 18 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, de quoi redonner le sourire à bien des gens à la veille de l’annonce du plan de déconfinement du gouvernement.

Photo Stevens LeBlanc

11h01 | 551 nouveaux cas et 8 décès

Le Québec rapporte 551 de COVID-19 et 2 décès portant le total à 363 847 personnes infectées et 11 042 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 716 infections et 2 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 MAI 2021

- 363 847 personnes infectées (+551)

- 11 042 décès (+8)

- 501 personnes hospitalisées (-7)

- 116 personnes aux soins intensifs (-3)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 21 925 pour un total de 9 184 519

- 73 467 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 4 396 507

- Le Québec compte 5963 (+69) cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ.

10h50 | La police sévit au Bas-Saint-Laurent

Photo d'archives, Agence QMI

La Sûreté du Québec a remis deux constats d’infractions à chacun de 18 manifestants qui ne respectaient pas les mesures sanitaires lors d’une manifestation à Témiscouata-sur-le-Lac, dimanche après-midi.

Cette manifestation pour s’opposer aux mesures sanitaires avait lieu devant les Galeries Témis, le centre commercial du secteur de Cabano. Au total, une trentaine de personnes manifestaient pacifiquement.

9h42 | Vaccination en musique au Québec

Twitter/ Christian Dubé

De nombreux Québécois auront la chance, prochainement, de recevoir leur vaccin contre la COVID-19 tout en se faisant bercer par des morceaux de musique classique ou jazz.

En effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé un partenariat avec la Société pour les arts en milieux de santé (SAMS), qui déploiera ses membres dans vingt centres de vaccination du Québec pour égayer ceux-ci.

9h20 | Succès pour le début de la vaccination à l’auto

Depuis ce matin, vous pouvez vous faire vacciner contre la COVID à la clinique spéciale aménagée à l’aéroport Montréal-Trudeau tout en demeurant dans votre véhicule.

Aujourd’hui, 360 sont disponibles parmi les 4000 doses de vaccin offertes cette semaine. Il faut au préalable avoir pris rendez-vous en passant par Clic santé.

8h02 | Le rêve d’un ado brisé par la pandémie

Un jeune adolescent atteint d’une déficience intellectuelle légère qui réalisait enfin son rêve de jouer dans une vraie équipe de hockey a vu sa vie chamboulée, à peine deux ans après la création de celle-ci, à cause de la pandémie.

7h53 | La moitié de l’année scolaire à la maison

Les adolescents de la Beauce et de l’Outaouais franchiront à nouveau les portes de leurs écoles secondaires aujourd’hui, après une période de fermeture de six semaines qui aura contribué à creuser les écarts avec d’autres régions du Québec, où les élèves ont été présents en classe presque deux fois plus souvent qu’eux.

7h20 | Disneyland Paris rouvrira au public le 17 juin

Première destination touristique privée en Europe, Disneyland Paris rouvrira au public le 17 juin, a annoncé lundi le parc d’attractions qui était fermé depuis le 30 octobre à cause de la crise sanitaire.

6h50 | L'Angleterre allège ses restrictions sanitaires

L'Angleterre franchit lundi une étape majeure de son déconfinement, deux jours avant la France, malgré l'inquiétude face au variant indien tandis que la pandémie de la COVID-19 continue de progresser en Inde, menacée en outre par un violent cyclone.

6h20 | Début de la vaccination à grande échelle en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud, qui voit les signes d'une troisième vague de COVID-19 arriver, lance lundi, avec du retard, sa campagne de vaccination à grande échelle visant en priorité les plus de 60 ans et les personnes à risques.