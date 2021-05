Succès pour le début de la vaccination à l’auto

Depuis ce matin, vous pouvez vous faire vacciner contre la COVID à la clinique spéciale aménagée à l’aéroport Montréal-Trudeau tout en demeurant dans votre véhicule.

Aujourd’hui, 360 doses sont disponibles parmi les 4000 offertes cette semaine. Il faut au préalable avoir pris rendez-vous en passant par Clic santé.

Toutes les rendez-vous sont complet, toutefois, il sera possible jeudi de vous présenter au sans rendez-vous.

Votre véhicule ne doit pas faire plus de 2 mètres (6,6 pi) car il doit passer sous la tente où vous serez vacciné.

Quatre personnes d’une même bulle familiale peuvent se présenter sur le terrain de l’aéroport à bord du même véhicule. Sur le site, une évaluation se fait et ensuite il y a l’injection de la dose. Des équipes sont sur place pour s’assurer que tout va bien après la vaccination et que les gens attendent 15 minutes après leur dose.

Le bras de chaque personne vaccinée doit toutefois être accessible par une fenêtre du véhicule.

«Nous attirons les bulles familiales. Les gens n’ont pas besoin de sortir de leur automobile. C’est la vaccination dans le confort de votre véhicule, c’est l’avantage», explique Daniela Candido, directrice de la logistique au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Écoutez le journaliste Alexandre Dubé avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Réactions positives

«C’est rapide, c’est organisé. Tout le monde te dirige où tu as besoin d’aller, puis tu n’as pas besoin de sortir de ta voiture. Je pense que les gens doivent se sentir plus en sécurité parce que tu n’as pas besoin d’attendre dans une salle d’attente avec tout le monde, » explique une femme vaccinée lundi matin.

«C’était simple, les infirmières étaient douces et nous rassuraient et ça s’est très bien passé,» dit un jeune homme qui a reçu sa première dose.

Même son de cloche au niveau des employés. «On travaillait toujours aux soins intensifs donc on vivait du stress. C’est très intéressant quand même. On touche les gens d’une autre façon. On apporte de l’espoir avec le vaccin,» explique une infirmière.

«Ils vont se sentir plus en sécurité assis dans leur auto. Ils n’ont pas à se déplacer ni à voir beaucoup de monde. Ils ne sont pas dans une grande pièce», rajoute une autre infirmière.

Il est aussi possible de vous présenter à moto.

La clinique sera en service de 8h le matin à 20h le soir 7 jours sur 7.