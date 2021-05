2 millions de doses de Pfizer par semaine d’ici la fin juillet

Le Canada s’attend à recevoir au moins 2 millions de doses de Pfizer/BioNTech par semaine d’ici la fin du mois de juillet, a annoncé Justin Trudeau mardi.

Pour le mois de juillet seulement, c’est un total d’environ 9 millions de doses du vaccin de Pfizer qui est attendu.

«Ces doses vont contribuer à maintenir le Canada dans les premiers pays du G20 en matière de vaccination quotidienne, une place qu’on occupe depuis plus de deux semaines», a déclaré M. Trudeau.

Cette semaine seulement, le nombre de doses attendues atteint un sommet avec 4,5 millions, soit 3,4 millions de Pfizer et 1,1 million de Moderna.

Le vaccin de Pfizer est de loin celui qui a le plus servi au Canada depuis le début de la pandémie, avec plus de 13,6 millions de doses livrées aux provinces entre décembre et le 12 mai. Le nombre total de vaccins distribués depuis le début de la campagne de vaccination atteint les 20,5 millions.

La santé publique du Canada a fixé ses barèmes pour une reprise partielle des activités extérieures cet été: 75% de la population devra avoir reçu une première dose, et 20 % devront être complètement vaccinés.

L’objectif est «ambitieux», selon la cheffe de la santé publique, la Dre Teresa Tam, mais il pourrait être atteint à temps pour le mois de juillet.

Au Québec, le premier ministre François Legault a annoncé mardi matin que 75% des adultes dans la province ont reçu une première dose ou ont pris leur rendez-vous.

Au niveau pancanadien, 46 % des personnes ont reçu une première dose, tandis que 3,8% ont été complètement vaccinés.

Départ du major Fortin

Par ailleurs, Justin Trudeau dit avoir été informé il y a plusieurs semaines de l'allégation visant l'ancien responsable de la distribution des vaccins au pays, le major-général Dany Fortin