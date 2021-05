COVID-19: Le Canada atteint le cap des 25 000 décès

Le Canada a atteint, mardi, le cap des 25 000 décès liés à la pandémie de COVID-19.

Ainsi, le pays cumulait 25 007 décès de patients qui étaient porteurs du virus, mardi, 479 jours après le diagnostic officiel du premier cas de SRAS-CoV-2 le 25 janvier 2020, à Toronto. Du nombre, 44 % se sont produits au Québec, même si la province ne regroupe qu'environ 22,5 % des habitants du Canada.

Le nombre de cas recensés au Canada, lui, atteignait 1 338 141 infections en soirée, après la publication des données pour la plupart des provinces.

L'atteinte de ce cap symbolique vient éclipser de bonnes nouvelles, tant au Québec qu'en Ontario.

Du côté de la province la plus peuplée, le gouvernement a fait état de 1616 nouvelles infections et de 17 décès supplémentaires. Il s'agit du plus petit nombre de nouveaux cas journalier en Ontario en près de deux mois, soit depuis le 24 mars dernier.

Le nombre de patients aux prises avec le virus dans les hôpitaux a cependant grandement augmenté pour atteindre 1484 lits occupés (+164), une anomalie statistique somme toute normale dans cette province où les nombres chutent grandement lors des fins de semaine pour remonter les mardis.

Plus positivement, on dénombrait 764 patients aux soins intensifs, soit 15 de moins.

Déconfinement

Les Québécois, pour leur part, attendaient impatiemment la présentation du plan de déconfinement de leur province prévu pour 17 h. Le premier ministre François Legault a annoncé la levée de plusieurs mesures, dont la réouverture prochaine des terrasses des restaurants et l’abolition du couvre-feu dès le 28 mai.

Après avoir présenté son meilleur bilan depuis septembre lundi en dévoilant 551 cas, le Québec a continué à améliorer son sort mardi en ajoutant 549 contaminations et neuf décès – moins un retranché après enquête épidémiologique – à ses statistiques, mardi.

En parallèle, le Québec est redescendu sous la barre des 500 hospitalisations avec 484 patients alités (-17), dont 118 aux soins intensifs (+2).

Les données se sont aussi avérées encourageantes dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique (411 cas, 2 décès), au Manitoba (335 cas, 1 décès) et en Saskatchewan (129 cas, 3 décès), où les bilans ont affiché une nette tendance à la baisse.

Cette amélioration est particulièrement bienvenue au Manitoba, une province qui jongle avec l'idée d'imposer un ordre de demeurer à la maison après avoir devancé l'Alberta au titre de province comptant le plus grand nombre de cas de COVID-19 par habitant sur les sept derniers jours.

La principale province des Prairies n'a pas non plus échappé à la tendance en ajoutant 877 cas et quatre décès à son bilan, parvenant ainsi à se maintenir sous la barre des 1000 infections pour une seconde journée de suite, une première depuis mars dernier.

Du côté de l'Atlantique, les différentes provinces ont présenté des bilans similaires à la veille, avec 90 cas en Nouvelle-Écosse, 10 au Nouveau-Brunswick, six à Terre-Neuve-et-Labrador et deux à l'Île-du-Prince-Édouard.

La situation au Canada

Ontario: 513 102 (8506 décès)

Québec: 364 396 cas (11 050 décès)

Alberta: 220 559 cas (2152 décès)

Colombie-Britannique: 140 075 cas (1650 décès)

Manitoba: 45 913 cas (1012 décès)

Saskatchewan: 44 841 cas (522 décès)

Nouvelle-Écosse: 4917 cas (72 décès)

Nouveau-Brunswick: 2083 cas (42 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1209 cas (6 décès)

Nunavut: 630 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 194 cas

Territoires du Nord-Ouest: 125 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 338 141 cas (25 018 décès)