Les exportations et importations reprennent au Québec

Signe que l'économie reprend peu à peu de la vigueur, les exportations et les importations ont repris au Québec en mars dernier, selon les dernières données dévoilées par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) mardi.

Les exportations ont augmenté de 3,1 % entre février et mars, porté principalement par le secteur minier et des métaux qui a connu d'importantes hausses de valeur de ses exportations, tant pour le fer et les métaux précieux que pour les autres minerais.

Ces hausses ont contrebalancé une baisse des exportations dans d'autres domaines, notamment pour la machinerie, le mazout et l'électricité, alors que les températures ont été clémentes en mars.

Malgré cette amélioration qui fait suite à une baisse de 3,6 % des exportations en février, le Québec à encore fort à faire pour rattraper l'activité économique internationale pré-pandémie. En effet, les exportations des trois premiers mois de 2021 demeurent 3,9 % moins élevées que celles des trois premiers mois de 2020, a souligné l'ISQ.

En parallèle, les importations ont notablement bondi au Québec en affichant une valeur 11,4 % plus élevée qu'en février, un phénomène particulièrement alimenté par une recrudescence des importations de pétrole et d'essence, anormalement basses en février. La valeur des importations avait d'ailleurs diminué de 4 % en février.

L'ISQ a noté que, malgré la hausse de la valeur des importations, celle-ci a diminué nettement pour certaines catégories de biens, incluant le vin et les produits médicaux.

«Pour les trois premiers mois de 2021, comparativement à la même période de l'année précédente, les exportations de marchandises du Canada ont connu une hausse de 0,4 %, alors que les importations ont augmenté de 3,8 %», a noté l'ISQ à titre de comparaison.