Montréal demande la prolongation du REM à Rivière-des-Prairies

La Ville de Montréal demande à la Caisse de dépôt et placement du Québec et au gouvernement du Québec de prolonger la branche nord du Réseau express métropolitain (REM) à l’est de l’autoroute 25.

En conseil municipal, les élus de Montréal ont adopté, à l’unanimité, une motion en ce sens.

«C’est un cri du cœur des résidents du secteur de Rivière-des-Prairies», a souligné Giovanni Rapanà, conseiller municipal indépendant dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, qui demande à la Ville et au gouvernement de soutenir les citoyens de son arrondissement.

Dans les esquisses dévoilées, le tronçon nord du REM s’arrêterait au cégep Marie-Victorin. Les élus demandent toutefois l’ajout d’une station supplémentaire qui lui permettrait de franchir l’autoroute 25 afin de rejoindre les résidents du secteur.

«Quand vous vous retrouvez entre l’autoroute 25, la 40 et la rivière, ça peut être extrêmement difficile de créer des liens avec les autres quartiers montréalais», a illustré Caroline Bourgeois, mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Du côté de l’opposition officielle, Suzanne Décarie, conseillère dans ce même arrondissement, s’est également prononcée en faveur de la motion.

«Les citoyens préfèrent souvent utiliser leur voiture en raison du manque de services en transport collectif. Ceux qui l’empruntent doivent prendre à la fois l’autobus et le métro pour un trajet qui va leur prendre souvent plus d’une heure et demie», a-t-elle dénoncé.