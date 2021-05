NFL: une autre femme décroche un poste d'importance

Les Broncos de Denver ont accordé à Kelly Kleine le poste de directrice exécutive des opérations football et de conseillère spéciale au directeur général, faisant d’elle la femme aux fonctions les plus importantes en termes de recrutement dans l’histoire de la NFL.

Celle qui épaulera ainsi le DG George Paton, arrivé il y a quatre mois, était d’ailleurs présente dans les quartiers de sa nouvelle organisation lundi, d’après le quotidien «Denver Post». Chez les Broncos, elle supervisera entre autres le travail des responsables de la vidéo et de l’équipement, mais sera aussi impliquée dans l’évaluation des joueurs et la préparation au repêchage ainsi qu’à l’ouverture du marché de l’autonomie.

«Kelly est une étoile montante dans la NFL et nous sommes chanceux d’ajouter quelqu’un de son statut, a affirmé Paton par voie de communiqué. Elle a une solide compréhension de tous les aspects des opérations football et de l’évaluation des athlètes, tout en misant sur des qualités de leader exceptionnelles. Elle constituera une ressource formidable grâce à son expérience aux niveaux professionnel et collégial.»

Kleine a travaillé avec les Vikings du Minnesota au cours des dernières années, agissant notamment comme assistante au recrutement pour ensuite devenir coordonnatrice au dépistage dans les rangs universitaires en 2015. Puis, en 2019 et 2020, elle a œuvré en tant que responsable du personnel des joueurs et recruteuse au niveau collégial.

Le monde du sport a accordé plusieurs postes importants à des femmes dans les derniers mois. Au baseball, les Marlins de Miami ont nommé Kim Ng directrice générale. Lundi, les Maple Leafs de Toronto ont entre autres embauché la Québécoise Danielle Goyette à titre de directrice du développement des joueurs.