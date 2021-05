Si c’est le free-for-all, bonjour la COVID!

C’est un vent de liberté qui s’annonce ce soir à 17h alors que le gouvernement Legault présentera son très attendu plan de déconfinement. Bien sûr, des mesures sanitaires seront encore à respecter et tout ne sera pas permis. Mario Dumont a des attentes et des craintes.

«Je m’attends à un déconfinement assez costaud, avance notre commentateur politique. On laisse passer la longue fin de semaine et dès vendredi, on ouvre les terrasses, on enlève le couvre-feu, etc.»

Toutefois, il se montre inquiet. «Comment va-t-on maintenir une adhésion à certaines mesures? Si c’est le vrai free-for-all, le vrai laisser-aller complet, il va y avoir des éclosions, de la COVID. Le virus est contagieux et il ne pardonne pas», appuie Mario Dumont.

