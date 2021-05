Senneville: Collision mortelle entre une cycliste et une automobiliste

Une cycliste a trouvé la mort après avoir été happée par une voiture mardi midi, à Senneville, à l’extrémité ouest de l’île de Montréal.

La collision est survenue vers 12 h 15, à l’angle du chemin Senneville et du chemin de l’Anse-à-l’Orme. L’automobiliste, une femme de 29 ans, circulait en direction sud sur cette dernière route et pour une raison toujours inconnue, a dévié de sa course dans une courbe, heurtant la cycliste qui allait vers le nord.

Selon les premières informations, la cycliste de 50 ans avait subi de graves blessures. C’est à l’hôpital que son décès a toutefois été constaté, faisant d’elle la 11e victime de la route à Montréal cette année.

La conductrice de la voiture impliquée aurait également été blessée lors de l’impact.

La scène de l’accident a été protégée par un périmètre de sécurité. Des spécialistes en enquête collision de la police de Montréal devaient se rendre sur les lieux en début d’après-midi pour tenter d’établir la cause et les circonstances de l’accident.

L’incident pourrait avoir été causé par la vitesse ou encore par une conduite avec les facultés affaiblies, a noté le Service de police de la Ville de Montréal.