Une usine pour produire des chenillettes électriques à Saguenay

Un homme de Saguenay qui a passé la dernière décennie à mettre au point une chenillette électrique pourra finalement commencer à récolter bientôt les fruits de son labeur.

Yvon Martel, qui avait fièrement présenté à TVA Nouvelles sa création, le MTT 136, en février dernier, vient de louer une bâtisse sur le boulevard Talbot, avec une option d'achat dans huit mois, pour entreprendre la production en série de son appareil en juillet.

«On a des fournisseurs régionaux et du Québec qui vont nous amener les pièces, et nous les assemblerons ici, a expliqué mardi le directeur général de MTT, Louis Déry. On va embaucher de 10 à 15 personnes pour l'assemblage. On vise à produire 5 000 unités. On a déjà des commandes pour 5 millions de dollars, ce qui est moins que 5 000 unités.»

Propulsé par une batterie au lithiumLe MTT 136 est maniable, stable et possède une capacité de traction de plusieurs milliers de livres. Il se détaille de 13 000 à 50 000 $.

En février dernier, le concepteur Yvon Martel discutait déjà avec des clients potentiels en Finlande, en Norvège, et même avec l'armée américaine.

«Nous avons des ententes signées et nous avons reçu des paiements, a révélé M. Martel. L'argent a été placé en protection et ne sera encaissé qu'à l'expédition.»

«Nous avons même reçu une demande pour 100 unités par l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022, mais nous ne sommes pas capables d'accepter puisque nous n'avons pas commencé à produire!», a-t-il ajouté.

Le produit intéresse également le marché de l'agriculture québécois, entre autres pour la cueillette et le désherbage des champs.

«Les travailleurs sont couchés sur une plate-forme, tirée par le MTT, sans émanation d'essence, ce qui est extraordinaire pour eux», a expliqué Louis Déry.

Le local du boulevard Talbot sera muni d'une salle de montre pour accueillir le public. «Pour chaque modèle que nous vendrons, nous aurons 10 demandes!», a prédit M. Déry.

«Tant mieux si notre local devient trop petit», a renchéri Yvan Martel.