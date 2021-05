584 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

La situation au Québec est encourageante et c’est ce qui nous a permis de prévoir des assouplissements à court terme. Il faut toutefois respecter le calendrier d’assouplissements si on ne veut pas perdre le contrôle.



Et aller se faire vacciner 👉https://t.co/vtohYHD7kw https://t.co/IIhGZ83TGC