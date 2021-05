Déconfinement: enfin du concret pour les restaurateurs

Heureux des assouplissements annoncés par le gouvernement, les restaurateurs et les proprios de bars peuvent enfin s’appuyer sur des dates précises afin de planifier leur réouverture, se réjouissent-ils.

La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec ainsi que l’Association Restauration Québec ont toutes deux exprimé leur satisfaction avec les levées des mesures annoncées. Les restaurants pourront rouvrir leurs terrasses le 28 mai, et les bars, le 11 juin.

ÇA NE VAUDRA PAS LA PEINE DE ROUVRIR

Photo Martin Alarie

Le bar Rouge Gorge, sur l’avenue du Mont-Royal Est, pourrait ne pas rouvrir tant qu’il n’est pas possible d’accueillir des clients à l’intérieur.

« En respectant les mesures, on aura une terrasse avec 10 places. Vous pensez sincèrement qu’on peut rouvrir avec des cuisiniers et serveurs sans perdre de l’argent ? » demande son propriétaire,

Il a trouvé que les annonces de Québec manquaient de clarté.

« J’ai surtout envie de permettre à mon personnel de reprendre les activités professionnelles et gagner un peu d’argent », dit-il.

LES DEUX MAINS DANS SES TERRASSES

Photo Martin Alarie

Un mélange de stress et d’excitation s’est emparé de Philippe Haman, PDG de trois bars et du restaurant portant le nom La Distillerie à Montréal et à Longueuil.

Mardi soir, pendant l’annonce du gouvernement Legault, il se préparait déjà à monter les terrasses sur trois de ses établissements.

« Dès que je peux, je vais opérer les terrasses », a-t-il indiqué. Il les montera lui-même dans les prochains jours, accompagné de collègues.

« D’avoir des étapes comme ça, ça va permettre à toute la machine de tout redémarrer. »

Il déplore d’avoir perdu plusieurs employés d’expérience qu’il qualifie de « piliers » pendant la pandémie.

« On peut donner des dates de réouverture et du concret à nos employés, se réjouit-il. On a hâte de voir les gens et recommencer à faire ce qu’on aime faire. »

UNE ÉQUITÉ APPRÉCIÉE

Photo Martin Alarie

Pour Victor Afonso (casquette noire sur la photo, avec son partenaire Sébastien Muniz), propriétaire des restaurants Meson et Tapeo de la rue Villeray, à Montréal, le gouvernement a fait un bon coup en donnant une date d’ouverture pas trop tardive aux salles à manger.

« Je suis content que le laps de temps ne soit pas énorme entre les terrasses et l’intérieur. Je pense beaucoup à mes confrères qui n’ont pas de terrasses et je suis solidaire avec eux. Ce n’est pas une question de compétition. »

ÉCLATER EN SANGLOTS

Photo Martin Alarie

Martin Guimond, propriétaire de la brasserie Saint-Bock, à Montréal, a éclaté en sanglots lorsqu’il a eu la confirmation de pouvoir rouvrir son bar situé sur la rue Saint-Denis.

« Ça fait des mois qu’on se démène pour essayer de survivre. Ça me rend tellement émotif. J’ai l’impression de sortir de prison. »

Il accueillera dès 8 h les clients qui voudront prendre un verre le 28 mai en leur offrant un muffin à la bière.

« Si les gens sont assez fous pour être confinés pendant des mois, peut-être qu’il y en aura des assez fous pour venir nous encourager le matin. »

DES MATCHS DU CANADIEN À LA CAGE ?

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Les partisans du Canadien de Montréal pourraient se retrouver dans des brasseries sportives pour regarder des matchs des séries ce printemps, selon un scénario élaboré par le président et chef de la direction de Sportscene, Jean Bédard.

« Je suis très satisfait du plan de déconfinement. Ce que je retiens beaucoup, c’est que oui il va y avoir des terrasses, mais je pense qu’il y a une volonté du gouvernement que des régions tombent en zone orange le 31 mai, ce qui permettrait d’accueillir des clients à l’intérieur. Ça nous permettrait d’avoir des matchs des séries du Canadien dans nos établissements. »