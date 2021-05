Des réponses à vos questions sur les assouplissements sanitaires

Les assouplissements annoncés hier et aujourd'hui suscitent bien des interrogations chez les Québécois.

Voici des réponses aux questions de certains de nos téléspectateurs.

Nous avons des funérailles le samedi 5 juin à Montréal. Quelles sont les nouvelles mesures pour les cérémonies de funérailles?

Si on se trouve en zone orange, 25 personnes pourront être admises dans le lieu de culte. En zone jaune, ça ira jusqu'à 50 personnes admises.

Je suis un « snowbird » de retour au Québec. Comment m'inscrire dans le registre de vaccination au Québec et faire reconnaître mes deux doses reçues en Floride?

Le gouvernement est en train de préparer une méthode. Il y a toutes sortes d'informations qui ont circulé, dont l'idée de contacter votre pharmacien. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Au cours des prochains jours, le ministère de la Santé va faire une annonce officielle sur la procédure à suivre pour faire reconnaître votre vaccin et obtenir éventuellement un code QR comme tous les Québécois qui ont été vaccinés ici.

J'ai contracté la COVID-19 en janvier et j'ai reçu une seule dose de vaccin. Suis-je considérée complètement immunisée au Québec?

La réponse est oui. À partir de la fin du mois de juin, lorsqu'on permettra aux gens qui ont reçu deux doses de de fraterniser ensemble dans des rassemblements intérieurs, vous serez considérée comme une personne qui a reçu deux doses théoriquement, parce que vous aviez déjà contracté la COVID. Et sachez qu'éventuellement, vous serez en mesure également d'obtenir un code QR qui va attester du fait que vous êtes complètement immunisée.

Est-ce que la nourriture sera bientôt autorisée dans les cinémas?

Oui. Dès que les cinémas vont basculer en zone orange, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent aux restaurateurs qui vont s'appliquer aux opérateurs de cinéma.

Est-ce que le télétravail demeure obligatoire au Québec?

Pour l'instant oui. À mesure qu'on déconfine, les gens vont retourner dans les tours à bureaux. Attendez-vous à ce que, lorsque votre région va basculer en zone jaune, possiblement d'ici la mi-juin, le retour sera progressif. On ne recommande pas la présence au bureau, mais c'est possible. Ce n'est pas interdit. À compter de la fin juin, si on bascule en zone verte, à ce moment-là, ce sera autorisé.

Je vais suivre des cours à l'université cet été. Est-ce que l'enseignement sera toujours à distance?

Si on est en zone jaune, donc à compter de la mi-juin, on peut espérer un retour en classe en présence physique, à la fois dans les cégeps et dans les établissement universitaires.

Est-ce que les salles à manger des restaurants vont rouvrir cet été à Montréal?

Tout indique que oui et ce sera au cours des prochaines semaines, dès que Montréal basculera en zone orange. Il y aura évidemment des règles à respecter, mais ce sera possible.

Quand les cinéparcs vont-ils rouvrir?

On parle du 28 mai dans la plupart des régions du Québec. Les voitures devront être à deux mètres de distance.