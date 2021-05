EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 18h56

PLANÉTAIRE

Cas: 164 464 039

Morts: 3 409 471

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 021 312

Morts: 587 794

CANADA

Ontario: 514 690 (8525 décès)

Québec: 364 980 cas (11 058 décès)

Alberta: 221 467 cas (2158 décès)

Colombie-Britannique: 140 075 cas (1650 décès)

Manitoba: 46 314 cas (1016 décès)

Saskatchewan: 44 982 cas (522 décès)

Nouvelle-Écosse: 5000 cas (74 décès)

Nouveau-Brunswick: 2091 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1212 cas (6 décès)

Nunavut: 634 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 199 cas

Territoires du Nord-Ouest: 125 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 341 866 cas (25 058 décès)

NOUVELLES

18h17 | Des réponses à vos questions sur les assouplissements sanitaires

Les assouplissements annoncés hier et aujourd'hui suscitent bien des interrogations chez les Québécois.

Voici des réponses aux questions de certains de nos téléspectateurs.

18h07 | L'industrie touristique de la Gaspésie satisfaite du plan de déconfinement

L'industrie touristique gaspésienne se réjouit que les déplacements entre les régions soient de nouveau permis à partir du 28 mai. La prévisibilité qu'engendre le plan de déconfinement est plus que bienvenue après un début de saison touristique 2020 plutôt chaotique.

17h44 | Plan de déconfinement: les restaurateurs partagés en Estrie

Le chef et copropriétaire du restaurant Ô Chevreuil de Sherbrooke est heureux d'ouvrir sa terrasse et son restaurant, quelques jours plus tard, lorsque la région tombera en zone orange.

Même si la terrasse du restaurateur est assez petite, il l'ouvrira pour sa clientèle et aussi pour donner quelques heures de travail à ses employés.

16h09 | Fin du télétravail obligatoire : tout un défi qui attend les entreprises

Avec le déconfinement qui approche à grands pas, le télétravail deviendra facultatif. Si cette nouvelle étape en réjouit plusieurs, d’autres ont apprécié le travail à distance et craignent le retour à la «vie normale», faisant monter le niveau de stress.

15h58 | Reprise de la pandémie avant les JO: un mannequin québécois au Japon témoigne

Les Jeux olympiques de Tokyo commenceront le 23 juillet 2021 après avoir été reportés à cause de la pandémie. Toutefois, il y a encore plusieurs inquiétudes au pays du Soleil-Levant, qui connaît une recrudescence des cas de COVID-19 depuis la mi-avril et qui traîne à vacciner sa population.

14h57 | Des spectateurs debout sans places assignées dès le 25 juin

Des spectacles extérieurs avec places assises et assignées dès vendredi, des événements avec des spectateurs debout dès le 25 juin. Le gouvernement Legault a présenté son plan détaillé des événement estivaux qui pourront se tenir au Québec.

14h50 | Plus de souplesse pour l’entreposage du vaccin de Pfizer-BioNTech

Photo AFP

Il ne sera plus nécessaire de conserver le vaccin de Pfizer-BioNTech à une température d’entreposage de -25 à -15 degrés Celsius comme c’est le cas actuellement, ce qui permettra plus de souplesse en matière de distribution.

14h48 | Mort du militant péquiste Stéphane Jolicoeur: la cause exacte du décès demeurera inconnue

Photo tirée de Facebook

On ne saura jamais précisément si la COVID-19 a contribué ou non au décès du militant de longue date du Parti québécois Stéphane Jolicoeur, survenu subitement en octobre dernier, à son domicile de Candiac, sur la Rive-Sud de Montréal.

13h41 | Les restaurants se préparent à la réouverture

Mardi soir lors de la conférence de presse de François Legault, il a été annoncé que les bars et les restaurants rouvriront bientôt. C'est une excellente nouvelle pour les restaurateurs, mais une qui vient aussi avec son lot de défis, dont une préparation rapide à l'ouverture et un manque de personnel.

13h28 | Le Royaume-Uni lance une étude sur une troisième dose de vaccin

AFP

Le gouvernement britannique a lancé mercredi des essais cliniques, présentés comme les premiers dans le monde, sur la réponse immunitaire engendrée par une troisième dose de vaccin anti-COVID en vue d'une campagne de rappels au Royaume-Uni, où le variant indien progresse.

12h46 | Des chiffres encourageants dans la région de Québec

Photo d'archives Daniel Mallard

Au lendemain de l’annonce du plan de déconfinement du gouvernement du Québec, le bilan quotidien des infections au coronavirus dans la Capitale-Nationale montre une légère hausse, avec 38 nouveaux cas, 10 de plus que la veille, ce qui demeure toutefois bien inférieur à la moyenne de la semaine dernière.

12h42 | COVID-19: la colchicine inefficace chez les malades hospitalisés

Photo courtoisie

La colchicine, médicament dans lequel des scientifiques canadiens plaçaient de grands espoirs en janvier, n’est pas efficace chez les malades de la COVID-19 hospitalisés, selon les conclusions du vaste essai clinique britannique Recovery.

L’utilisation de la colchicine «n’est pas associée à une réduction de la mortalité (...), de la durée d’hospitalisation ou du risque d’être placé sous ventilation mécanique», écrivent les chercheurs britanniques dans une étude mise en ligne mardi, mais pas encore publiée dans une revue scientifiqu

12h23 | Le Québec et l'Ontario continuent à s'extirper de la troisième vague

Photo adobe stock

Le Québec et l'Ontario ont continué, mercredi, à se sortir peu à peu de la troisième vague de COVID-19, en route vers un été que tous espèrent plus libre et joyeux.

12h13 | Le circuit Gilles-Villeneuve accueillera un site de vaccination

Avec l’annulation du Grand Prix du Canada, le circuit Gilles-Villeneuve aura une vocation plutôt inusitée cette année en accueillant, le temps de trois fins de semaine, un site de vaccination au volant.

11h39 | Plan de déconfinement: «les dates fixes, c’était pour donner une perspective»

Les dates indiquées dans le plan de déconfinement du gouvernement Legault présenté mardi soir pourraient être appelées à changer.

«Dans les faits, nous on va regarder les données. Les dates fixes, c’était pour donner une perspective», affirme le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, en entrevue à l’émission Mario Dumont.

11h | 584 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le Québec rapporte 584 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès portant le total à 364 980 personnes infectées et 11 058 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 549 infections et 9 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 MAI 2021

- 364 980 personnes infectées (+584)

- 11 058 décès (+8)

- 466 personnes hospitalisées (-18)

- 113 personnes aux soins intensifs (-5)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 35 862 pour un total de 9 243 296

- 74 310 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 4 543 365

- Le Québec compte 6364 (-) cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ.

AFP

9h44 | Déconfinement : «pas une invitation à faire d’immenses partys»

Le plan de déconfinement annoncé mardi soir par le premier ministre François Legault ne doit pas être pris comme un signe de relâchement total, prévient le Dr François Marquis.

9h40 | Les consignes allégées pour les proches aidants

Les proches aidants pourront plus facilement se relayer auprès de patients dans le besoin grâce à l'allégement des consignes les concernant.

🚨Nouvelles consignes

Accès des personnes proches aidantes (PPA) en CHSLD, RI-RTF & RPA



➡️Jusqu'à 4 PPA inscrites à la liste de visiteurs d’un usager

➡️Visites & activités à l'extérieur sont à privilégier

➡️Modalités selon chaque palier🔴🟠🟡

➡️Dès 21 maihttps://t.co/bUeEjEYlpz pic.twitter.com/9FXjRkwLte — Marguerite Blais - Coalition Avenir Québec (@Marguerite_CAQ) May 19, 2021

9h15 | I Will Survive jouait à plein volume à l’Assemblée nationale

Richard Martineau est un homme heureux ce matin. Les bonnes nouvelles dévoilées par le trio santé sur le plan de déconfinement l’inspirent.

8h25 | Un seul gros événement peut scrapper une région

Mario Dumont à l’image des Québécois est satisfait du plan de déconfinement annoncé par le gouvernement Legault. L’été s’annonce prometteur avec des allègements par étape qui s’amorcent le 28 mai, mais attention avertit notre chroniqueur politique.

8h15 | La France retrouve un souffle de liberté avec une vague de réouvertures

Un café en terrasse, une visite au musée, un couvre-feu repoussé de deux heures... Les Français savourent mercredi la première étape d'un déconfinement très attendu après plus de six mois de vie au ralenti.

5h46 | Accord des Vingt-Sept pour permettre l'entrée dans l'UE aux voyageurs entièrement vaccinés

Les représentants des États membres se sont mis d'accord mercredi pour permettre l'entrée dans l'UE aux voyageurs de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vaccins anti-COVID autorisés au niveau européen, a-t-on appris de sources européennes.

5h27 | La fin du couvre-feu vue comme une lueur d’espoir

À l’approche de l’été, les Québécois n’ont pas caché leur enthousiasme et leur soulagement mardi, surtout pour la fin du couvre-feu, qui leur donnera plus de liberté.

5h15 | Déconfinement: enfin du concret pour les restaurateurs

Heureux des assouplissements annoncés par le gouvernement, les restaurateurs et les proprios de bars peuvent enfin s’appuyer sur des dates précises afin de planifier leur réouverture, se réjouissent-ils.

Photo Martin Alarie

5h11 | Les sportifs très heureux d’être de retour au jeu

Le déconfinement fait le bonheur des jeunes sportifs, qui pourront enfin reprendre la compétition après huit mois d’arrêt, malgré quelques enjeux de logistique pour certaines associations.

Photo Martin Alarie

5h04 | Déconfinement: voici le calendrier du retour à une vie un peu plus normale

Depuis mars 2020, votre vie a changé, et pour le pire : confinement, couvre-feu, solitude, école à distance, sport interdit, port du masque à l’intérieur.

Mais avec l’été, et la vaccination, l’espoir renaît, et vous retrouverez votre liberté, à petits pas.

Photo d'archives

4h52 | Taïwan relève son niveau d'alerte face à une flambée de contaminations

Taïwan a relevé mercredi le niveau de son alerte sanitaire en raison d'une flambée de nouvelles contaminations au coronavirus, ordonnant notamment d'observer à nouveau certaines mesures de distanciation sociale.

3h18 | La France retrouve un souffle de liberté avec une vague de réouvertures

Un café en terrasse, une visite au musée, un couvre-feu repoussé de deux heures... Les Français savourent mercredi la première étape d'un déconfinement très attendu après plus de six mois de vie au ralenti.

AFP

3h11 | Vaccins: l'industrie pharmaceutique appelle à partager les doses

Les principales organisations de l'industrie pharmaceutique ont exhorté mercredi à «intensifier un partage responsable des doses» de vaccins contre la COVID-19 dans le monde, estimant que la production sera suffisante pour «vacciner la population adulte mondiale» d'ici la fin de l'année.

2h25 | JO de Tokyo: au moins 75% des résidents du village olympique seront vaccinés

Au moins 75% des résidents du village olympique des Jeux de Tokyo «ont déjà été vaccinés ou ont prévu de le faire» avant leur ouverture le 23 juillet, a déclaré mercredi le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach.

1h56 | Inde: 4529 décès dus à la COVID-19 en 24 heures, un nouveau record

L'Inde a enregistré mercredi un nouveau record de 4529 décès dus à la COVID-19 en 24 heures, toujours sous l'effet d'une violente deuxième vague épidémique, tandis que que le nombre de nouvelles contaminations tendait à diminuer.

AFP

1h02 | Le recyclage des masques progresse, mais se heurte à une faible rentabilité

En cherchant à ralentir la propagation de la pandémie de COVID-19, la planète en a accéléré une autre: la pollution plastique. Au moins 129 milliards de masques, composés de polypropylène, élastique et métal, sont utilisés chaque mois dans le monde, selon la Société américaine de chimie, soit plus de quatre milliards par jour.