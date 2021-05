Richard Martineau est un homme heureux ce matin. Les bonnes nouvelles dévoilées par le trio santé sur le plan de déconfinement l’inspirent.

«Hier, I Will Survive jouait à plein volume à l’Assemblée nationale. François Legault a pris le micro et dit : Je vous présente la vie dans la 2e partie de son spectacle. La vie confinée dans la dernière année a commencé un langoureux striptease. Dans les prochaines semaines, elle va enlever une à une toutes ces consignes. Elle va nous montrer ses terrasses et ses cours intérieures», illustre le chroniqueur dans un élan quasi poétique.

*** Voyez la chronique de Richard Martineau dans la vidéo ci-haut