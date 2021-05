Le Comiccon de Montréal de nouveau annulé

Le Comiccon de Montréal, rendez-vous annuel incontournable des amoureux de la culture populaire, devra se contenter d'une édition virtuelle pour une seconde année de suite.

La 12e édition du festival, qui devait se tenir au Palais des congrès du 9 au 11 juillet, n'aura finalement pas lieu en raison du contexte incertain de la pandémie.



Cette annonce survient au lendemain de la présentation du plan de déconfinement du gouvernement Legault, qui limitera les rassemblements à tous au plus 2500 personnes dans les grands amphithéâtres comme le Centre Bell, tant que les places sont assignées d'avance.



«La famille du Comiccon inclut tous ceux et celles qui ont participé à nos événements au fil des ans – des gens de tous les horizons. Nous partageons tous un trait en commun : nous avons tous le souci des autres. Pour cette raison, la sécurité de tous est notre priorité absolue.



C’est grâce à cet effort collectif que nous serons de retour dès que la situation sanitaire le permettra, et nous serons à ce moment encore plus nombreux et encore plus braves et plus audacieux!», a commenté le fondateur du Comiccon de Montréal, Alex La Prova.

Le populaire festival est donc remis au 8 au 10 juillet 2022, toujours au Palais des congrès. Dans l'intervalle, une édition virtuelle se tiendra malgré tout dès le 10 juillet sur la page Facebook de l'événement.